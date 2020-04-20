الإتحاد الأوروبي يعلن مواعيد إستئناف مباريات دوري أبطال أوروبا

حدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا المواعيد الجديدة لإستئناف مباريات الإياب من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي توقفت بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وسيطرته على قارة أوروبا، والتي جاءت نهائية الآن بعد إتخاذ عدة قرارات جديدة في عمر المسابقة.

ونجحت أربعة أندية في حسم التأهل بشكل رسمي لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي كان قبل التوقف مباشرة وهي كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان بطل فرنسا ولايبزيج الألماني وأتلانتا ممثلاً عن إيطاليا، وحدد الإتحاد الأوروبي شهر أغسطس ليكون الموعد الجديد لإستئناف مباريات المسابقة وإنهاء دور ثمن النهائي سريعاً ومن ثم المسابقة.

وتأمل الأربعة أندية الأخرى في حسم بطاقة التأهل لربع النهائي ليكتمل نصاب الثمانية أندية التي ستتنافس على اللقب القاري، ويتبقي أربعة مباريات فقط الآن لختام دور ثمن النهائي، وقد قرر الإتحاد خوض تلك المباريات دون حضور جماهيري حتى لا يتزايد المرض في الإنتشار ولعدم الإضرار باللاعبين والجماهير في تلك الأجواء التي لا نعرف لها موعداً للنهاية.

جدير باذكرأن المباريات المتبقية هي مباراة يوفنتوس أمام ليون والتي ستكون في 7 أغسطس المقبل على ملعب أليانز ستاديوم بعد نهاية مواجهة الذهاب بين الفريقين بفوز الفرنسي بهدف دون مقابل، في حين سيكون اللقاء الثاني وهو ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في انجلترا بنفس يوم اللقاء الأول بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب السانتياجو برنابيو.

وفي إطار مباريات اليوم الثاني سيكون لقاء بايرن ميونيخ أمام تشيلسي في 8 أغسطس والمحدد لها ملعب أليانز أرينا بعد انتهاء لقاء الذهاب في انجلترا بفوز عملاق المانشافت بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما سيكون اللقاء الأخر بين برشلونة ونابولي في الكامب نو بإسبانيا بعد نهاية اللقاء الأول في ملعب سان باولو ملعب البارتنوبي بالتعادل بهدف لكل فريق وستكون مفي نفس توقيت لقاء بايرن ميونيخ ليوم الثامن من أغسطس.

وتنتظر الجماهير الآن عودة تلك المنافسات بشكل خاص كونها الأفضل والأقوى في العالم والأكثر مشاهدة على مستوى العالم وعودتها في الوقت الحالي تعتبر أقوى تحدي للوباء الظاهر حديثاً