الإتحاد الأوروبي يسمح للجزائريين بدخول أراضيه الأربعاء المقبل

حدد الاتحاد الأوروبي لائحة لدول سيتاح لمواطنيها الدخول إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من جويلية المقبل، بعد فتح الحدود الأوروبية التي كانت مغلقة جراء أزمة كورونا.

حيث يرى أن فيروس كورونا المستجد بها تحت السيطرة، حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر دبلوماسية.

وتضم اللائحة الجزائر وتونس والمغرب، بالإضافة إلى دول أخرى مثل أستراليا وكندا واليابان وجورجيا وتايلاند و الأوروغواي و صربيا وكوريا الجنوبية.

وفي حين أنّ صلاحية مراقبة الحدود تعود إلى دول الاتحاد الأوروبي، فإنّ التكتل يسعى إلى التنسيق قدر الإمكان بشأن المسافرين الذين سيخوّل لهم زيارة دوله، وذلك على خلفية عودة حرية التنقل بين دول فضاء «شنغن» مع تخفيف القيود التي أقرّت مع بداية الموجة الوبائية في القارة.

ومنعت السفريات غير الأساسية إلى الاتحاد الأوروبي في منتصف مارس، ويتوقع رفع هذا الإجراء تدريجيا مع إعطاء الأولوية إلى الزوار الآتين من دول تتشابه مؤشراتها على صعيد تفشي الوباء دول الاتحاد الأوروبي حيث بدأت عدوى الفايروس بالانحسار.