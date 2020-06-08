الإبقاء على مجلس الأمة في التعديل الدستوري

∙ رغم مطالب أطراف بإلغاء هذه المؤسسة التشريعية

قال عميد كلية العلوم القانونية بجامعة المسيلة، الدكتور حمزة خضري، أمس، تعيين 14 عضو إضافي في مجلس الأمة هو إجراء دستوري، جاء في إطار ممارسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لصلاحياته في تعيين أعضاء الثلث الرئاسي، في الدستور الحالي الساري المفعول.

وأفصح الدكتور خضري في تصريح خص به جريدة “الوسط”، دلالة هذا التعيين، هو أولا أن رئاسة الجمهورية متوجهة في اقتراحها لتثبيت مجلس الأمة في الدستور القادم، لأن تعيين الرئيس لأعضاء في ثلث الرئاسي، خلال هذا الظرف الحساس، أي قبيل صدور مشروع التعديل الدستوري، معناه هو أن الرئيس سيبقي في المشروع النهائي للتعديل الدستوري، بعد تنقيح المشروع التمهيدي، على مجلس الأمة، رغم مطالبة بعض الأطراف، بإلغاء هذه المؤسسة التشريعية، وبالتالي تعيين أعضاء في مجلس الأمة، في هذا الوقت بذات، لهو دليل قاطع على أن رئاسة الجمهورية، ستحتفظ بمجلس الأمة، كغرفة ثانية في البرلمان.

أما بخصوص الدلالة الثانية المستنتجة، فقد أكد الخبير في القانون الدستوري، أنه بناء على التشكيلة المعينة، فإن رئيس الجمهورية، يراهن على خبرة إطارات الدولة، في قطاع العدالة والإدارة، والحكومات السابقة، لتسيير الثلث الرئاسي، داخل هذه الغرفة، في البرلمان، خاصة أن أغلب تلك الشخصيات، من إطارات سابقة في الإدارة العمومية، هناك والي سابق، إطار سامي في العدالة، وزيرة سابقة، كما حاول الرئيس المزج بين إطارات في المهن الحرة، منهم محاميين وطبيب، على أمل تحقيق ما يصبو إليه، لبناء جزائرنا الجديدة.

مجلس الأمة مؤسسة دستورية دائمة غير قابلة للحل

من جهة أخرى، أفصح رئيس الجمعية الوطنية للدراسات الدستورية والقانونية، أنه بعد الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، يبقى قرار حل البرلمان بيد رئيس الجمهورية وحده، لكن حتى إن قرر الرئيس حل المجلس الشعبي الوطني، فان مجلس الأمة غير قابل للحل، باعتباره مؤسسة دستورية دائمة، غير قابلة للحل.

حيث أوضح المتحدث ذاته، في نفس السياق، أن مجلس الأمة لما تؤسس سنة 1996، تؤسس لمعالجة إشكالية شغور، الذي عرفته الجزائر سنة 1991، بعد استقالة الرئيس الشاذلي آنذاك والتي اقترنت، بشغور المجلس الشعبي الوطني، أين أصبحت السلطة التنفيذية والتشريعية في لحظة واحدة شاغرة، نظرا لأن الدستور آنذاك يقول، أنه في حالة استقالة الرئيس يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئاسة الدولة لمدة 45 يوم، ومع شغور منصب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعبي الوطني، دخلت البلاد في فراغ دستوري، وهنا لما جاء الرئيس زروال في سنة 1995، طلب من الخبراء الدستوريين، إيجاد حل حتى لا يتكرر هذا السيناريو في المستقبل، فاقترح عليه خبراء القانون الدستوري آنذاك، حل إنشاء مؤسسة دستورية دائمة، غير قابلة للحل، ممثلة في مجلس الأمة، لكي تتولى زمام الأمور في حال تعرض رئيس الجمهورية لمنع، ليتم بموجب ذلك إعلان إنشاء مجلس الأمة، الغير قابل للحل.

هذه مقترحاتي لمنع بوادر الفساد من التوغل داخل مجلس الأمة

كما ذكر عميد كلية العلوم القانونية بجامعة المسيلة، خلال حديثه مع “الوسط”، أن لديه اقتراحين، فيما يتعلق بالدستور القادم، في مجلس الأمة، الاقتراح الأول، أنه يجب أن يحدد الدستور القادم بدقة الشروط الواجب توفرها، لتعيين أعضاء في الثلث الرئاسي، لتفادي ما حصل خلال العقدين الماضيين، من تعيين كل من هب ودب، في مجلس الأمة، لضمان تعيين الكفاءات الوطنية، في حين الاقتراح الثاني، يتمثل في تعيين الثلثين المتبقيين من مجلس الأمة، عن طريق الاقتراع العادي المباشر من المواطنين، ولا يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع الغير مباشر، من المنتخبين الولائيين والبلديين، لأن هذا سبب ظاهرة خطيرة سابقا، هي ظاهرة الفساد الحزبي، أين أصبح يتم البيع والمتاجرة بتلك المقاعد، من قبل رجال المال الفاسد، وهو ما يعد مسألة خطيرة وجب إيقافها نهائيا، حفاظا على المصالح العليا للبلاد.

للتذكير، فقد صدر عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، قد وقع مرسوما رئاسيا، عيّن بموجبه 14 عضوا في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، وهم كل من ليلى حمادي أرملة عسلاوي، وزيرة سابقة، عبد المجيد بن قداش، إطار سام في الدولة، عمر بلحاج، محام، عمار عبد الحميد ماحي باهي، وزير العدل سابقا، البروفسور في الطب محمد بوزيان، مدير جامعة سابق، موسى شرشالي ـ المدعو مصطفى، عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين، عمر دادي عدون، محام، بلقاسم عبد العالي، عضو الفدرالية الوطنية لمربي الماشية، أحمد بناي، إطار سام في الدولة، محمد حميدو، إطار سام سابق، البروفسور محمد بلحاج، رئيس اللجنة الطبية الوطنية لداء السكري، نورالدين تاج، إطار سابق في الدولة، ميلود حنافي، إطار سابق في الدولة، الحاج نور، إطار في قطاع العدالة.

مريم خميسة