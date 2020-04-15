الأولى في أوروبا.. الدنمارك تعيد فتح مدارسها جزئيا

أصبحت الدنمارك الأربعاء أول دولة أوروبية تعيد فتح مدارسها جزئيا، بعد شهر من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكانت البلاد قد فرضت قيودا على دور الحضانة والمدارس الابتدائية في 12 آذار/مارس لوقف تفشي الوباء.

والأربعاء، استؤنفت الدراسة في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35 بالمئة من المدارس في العاصمة كوبنهاغن، فيما طلبت المؤسسات الأخرى بالمزيد من الوقت للتكيف مع شروط السلامة الصحية التي لا تزال سارية.

ويفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول 20 نيسان/أبريل.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن إعادة فتح المدارس في مطلع نيسان/أبريل “شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين”.

ومن بين شروط السلامة الأخرى يفترض على المدارس أن تبقي مسافة مترين بين طاولات الصفوف الدراسية وتنظيم الخروج إلى الملاعب يوميا عبر مجموعات صغيرة