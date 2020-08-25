الأولوية بين السياسي والعسكري

الجزء الثامن

بقلم احسن خلاص

لم تكن بدعة منه تلك الإشكالات التي طرحها مؤتمر الصومام وحاول تقديم إجابات عنها، مرتبطة بوضع موازين القوى أثناء انعقاده، بل أعاد طرح ما ظل منذ زمن بعيد موضوعات للجدل. ومن هذه الإشكالات تلك التي طرحتها ثنائية الكفاح المسلح والكفاح السياسي ضد النظام الاستعماري منذ أن وطأت اقدامه أرض الجزائر.

لنفهم جيدا تطور هذه الثنائية في تاريخ الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي يجدر بنا أن نتفق على جملة من المفاهيم، إذ لابد من تبيان الفرق الدقيق بين الاحتلال والاستعمار، فالأول يعني بالدرجة الأولى هيمنة الغازي على الأرض وهي هيمنة عسكرية بالدرجة الأول وتتم باستعمال القوة والإرغام لانتزاع هذه الأرض عن أهلها وبسط سيطرته عليها بينما يعني الاستعمار بناء نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يمثل هوية الغازي على تلك الأرض المحتلة مرورا بعملية طمس هوية أصحاب الأرض وتجريدهم من نظمهم التقليدية.

لقد انطلقت الحملة الفرنسية على الجزائر احتلالا وبدأت تتحول مع نهاية القرن التاسع عشر إلى استعمار وطيلة فترة الاحتلال قاوم الجزائريون المحتل بالعنف المضاد أو ما يسمى المقاومات الشعبية المسلحة وقامت حروب ضد المحتل منذ 1830 إلى غاية 1916 ولم تهدأ إلا في فترات قصيرة. لم تكن تطرح في هذه الفترة فكرة الكفاح السياسي إلا من باب المقاومة الثقافية والدينية. ولم ينشأ البعد السياسي للكفاح لدى الجزائريين إلا بعد الحرب العالمية الأولى مع نشوء الحركة الجمعوية وبروز الصحافة الأهلية وتأسيس الأحزاب السياسية التي شكلت فيما بعد الحركة الوطنية وهي الحركية التي جاءت بعد أن استفحلت الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية التي تجاوزت مجرد احتلال الأرض.

ترك العمل المسلح مكانه تماما للعمل السياسي لاسيما مع ظهور تيار الاستقلال في المهجر في العشرينات من القرن الماضي وتطوره في الجزائر منذ منتصف الثلاثينات قبل أن يصطدم عام 1945 بحقيقة القمع الواسع الذي دفعه لإعادة النظر في حساباته التي كانت مبنية على الكفاح السياسي عن طريق القانون والانتخابات وغيرها من أشكال التعبير السياسي. ودون أن يفرط التيار الاستقلالي في العمل السياسي نشأت لأول مرة ازدواجية العمل السياسي والعمل المسلح عام 1947 مع إنشاء المنظمة الخاصة وهي تنظيم شبه مسلح تابع لحزب الشعب-حركة انتصار الحريات الديمقراطية الذي كان يشرف عليه سياسيا محمد خيضر وقد كان في الوقت ذاته نائبا عن الحزب في البرلمان الجزائري وتولى قيادة المنظمة ميدانيا محمد بلوزداد قبل ايت احمد وبن بله. غير أن تلك الازدواجية لم يكتب لها عمر طويل بعد اكتشاف أمر المنظمة عام 1950 وحلها وتفرق جميع أعضائها بين الاعتقال والفرار نحو السرية أو الهجرة وهي الوضعية التي تزامنت مع دخول حركة انتصار الحريات الديمقراطية في مرحلة خمول وسبات عميق انتهت بحرب زعامات طاحنة لم تتمكن محاولات بقايا المنظمة الخاصة التي تشكلت في اللجنة الثورية للوحدة والعمل من إنهائها.

عاد التفكير في العمل المسلح كردة فعل على فشل العمل السياسي وتفكك أطره وطغيان ما أسماه بيان أول نوفمبر مخلفات الفساد. هذا البيان الذي كان عنوان العمل الثوري الجديد لم يشر إلى بعد الكفاح المسلح صراحة بل عبر عنه بعبارة العمل المحض مقابل العمل السياسي ذلك أن الذين فجروا الكفاح المسلح عام 1954 لم يكونوا في الأساس إلا مناضلين سياسيين فما عدا قلة قليلة جدا ممن خبر شيئا من العمل العسكري مثل بن بله وأوعمران وبن بولعيد وكريم فقد دخل الجميع معترك الثورة كمناضلين مسلحين متطوعين للجهاد بالمفهوم التقليدي الموروث عن المقاومات الشعبية وهو المفهوم الذي لم تكن لتظهر فيه ثنائية العمل السياسي والعمل المسلح.

لقد جاء مؤتمر الصومام ليحدث ثورة في المفاهيم والتصورات المرتبطة بالعلاقة بين السياسي والعسكري إذ أن أول ما قام به هو الفصل بين البعدين فبعدما كانا يعنيان شيئا واحدا في أول نوفمبر فقد اتضح جليا الفرق بين جبهة التحرير الوطني كأداة سياسية وجيش التحرير الوطني كأداة للعمل العسكري حيث زود الجيش بتنظيم حديث وأنشأ الرتب التي تقلدها مناضلون سياسيون وأعاد النظر في نظام انتشاره الميداني وأحدث نظاما للتعويضات والرواتب كما نظم جبهة التحرير الوطني بأن زودها بهيئات قيادية وطنية ومحلية تعمل بالتنسيق مع التنظيم العسكري والتنظيمات المدنية التي نشأت مع بداية 1956. لقد صار بالإمكان الفصل بين السياسي والعسكري نظريا بعدما كان الخلط بينهما قد حمل بن بله من قبل إلى إعلان نفسه قائدا عاما ممثلا لجيش التحرير الوطني من القاهرة عن طريق منشور أصدره ووزعه على وسائل الإعلام المصرية.

بعد الفصل بين السياسي والعسكري قام مؤتمر الصومام أيضا بإقرار مبدأ أولوية السياسي على العسكري وهو المبدأ الذي أثار الجدل إذ لم تكن مستويات فهمه واحدة لدى قادة الثورة العسكريين والسياسيين وبين قادة الداخل والخارج. ولعل من الغرابة أن التضارب في فهم هذا المبدأ لا يزال قاىما إلى اليوم حتى لدى المؤرخين أنفسهم. فقد ساد الفهم القائم على أولوية القادة السياسيين على العسكريين لدى أغلب القادة وعززت هذا الفهم سيطرة السياسيين على العسكريين في تركيبة لجنة التنسيق والتنفيذ الأولى بتواجد عبان ودحلب وبن خده وبن مهيدي (الذي صار يؤدي الدور السياسي) مقابل كريم من العسكريين. غير أن ثمة شرعية أخرى أكثر عمقا لهذه الأولوية وهي تنطلق من أن العمل المسلح لم يكن إلا امتدادا للعمل السياسي الراديكالي الذي انطلق مع نجم شمال أفريقيا وأن إنشاء المنظمة الخاصة ذاتها قرار اتخذه السياسيون وأقرته اللجنة المركزية للحزب عام 1947، وتنطلق كذلك من أولوية الأهداف السياسية على العسكرية إذ أن من الصعب تصور تحقيق الأهداف العسكرية التي تعني إلحاق الهزيمة بالقوات الاستعمارية بالنظر إلى الفارق بينها وبين جيش التحرير الوطني في العدد والعدة لذا من الذكاء اعتبار العمل المسلح أحد أدوات الكفاح السياسي شأنه شأن العمل الديبلوماسي. وهناك خلفية أخرى تتمثل في قطع الطريق أمام الإدارة الاستعمارية لكي لا تبحث عن مفاوضين من الميدان العسكري مثل ما حدث عام 1960 مع وفد الولاية الرابعة إلى الإليزيه فتظل جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري في كفاحه.

وعلى غرار مبدأ أولوية الداخل على الخارج لم يصمد مبدأ أولوية السياسي على العسكري طويلا فقد أدى تغير موازين القوى داخل المجلس الوطني للثورة الجزائرية إلى إعادة النظر فيه تماما كما سنرى في الحلقة المقبلة.

يتبع