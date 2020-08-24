الأولوية بين الداخل والخارج

بقلم احسن خلاص

لم يتوقف الجدل عند هوية لقاء قادة الثورة بوادي الصومام وطبيعة الحاضرين فيه والغائبين عنه بل تعداه الى ما تمخض عنه من لوائح كانت تسعى لتبعث رسائل إلى الداخل والخارج وإلى الهيئات التي انبثقت عنها والقيادات التي تولت أمر هذه الهيئات. سنحاول قدر الإمكان الفرار من حرارة الجدل السياسي العقيم المبني على التراشق العبثي بين المثقفين والسياسيين عند تناول ثنائيات الداخل مقابل الخارج والسياسي مقابل العسكري وكذا المقارنات غير المنتجة التي تعقد بين بيان أول نوفمبر وأرضية الصومام.

تمثل جدلية الداخل والخارج في الحقيقة إشكالية عميقة إذا ما نظرنا إليها من وجهة نظر تاريخية. فلقد كتب للحركة الوطنية الاستقلالية أن تولد في المهجر وفي أرض المستعمر بالذات عام 1926 قبل أن تطأ أرض الجزائر عام 1937 وتواصل عملها الدؤوب لزرع الوعي الوطني الاستقلالي الذي أثمر انخراط الآلاف من الشباب والعمال والفلاحين في موجة المطلب الاستقلالي وأدى إلى أحداث 8 ماي 1945 الدامية. في 1947 طفى الجدل حول الداخل والخارج في صفوف حزب الشعب عندما صار مقام زعيم الحزب ميصالي حاج في الخارج أكثر من الداخل يثير قلق المناضلين فبدأ الشباب يطالبون بقوة بأولوية الداخل على الخارج انطلاقا من أن الذين هم بالداخل أكثر معرفة بالميدان ممن هم خارج البلد لاسيما بعد أن تجذر الحزب في الأوساط الشعبية في الأرياف والمدن وتعمقت الهوة بين الطرفين عندما طالب ميصالي حاج اللجنة المركزية بالسلطات المطلقة عام 1953 فانقسم الحزب بين مؤتمر هورنو ببلجيكا في جويلية 1954 ومؤتمر مدينة الجزائر في أوت.

عندما اندلعت الثورة حاولت أن تقيم التوازن بين الداخل والخارج لكنها لم تفلح فسرعان ما تبين أنه لا يمكن قيادة الثورة من خارج التراب الوطني وفرض التوجيهات على معاقل الثورة في الجبال، ليس لصعوبة المهمة فحسب بل خشية أن يقع قادتها تحت تأثير البلدان المضيفة مثلما حدث مع دور مصر الذي أثار حفيظة بعض قادة الداخل، وقد عبر عن هذا التحفظ ما ورد في وثيقة الصومام من أن الثورة لا تخضع لا إلى موسكو ولا إلى واشنطن ولا إلى القاهرة.

لقد انعقد مؤتمر الصومام في الحقيقة في ظل السيادة المطلقة للداخل على الخارج لاسيما مع بروز قيادة مدينة الجزائر التي عززها انضمام بن مهيدي إليها وارتباط قادة الولايات بحيوية العمل المسلح في الداخل مثل ما هو حال بلقاسم كريم وعبد الله بن طوبال، لذا لم يثن غياب الوفد الخارجي بالقاهرة عن المؤتمر وما خلفه من شرخ بين قيادات الداخل والخارج ولا غياب فيدرالية فرنسا التي سيطرت عليها قيادة مدينة الجزائر عن مواصلة هيمنة القيادة الجديدة المنبثقة عن المؤتمر على الوضع وقد اتخذت لنفسها مقرا سريا بحي تيليملي وسكن القادة بالأحياء المجاورة له.

غير أن هذه الهيمنة لم تعمر طويلا فقد أدى إضراب الأيام الثمانية وما تبعه من قمع بوليسي واعتقالات وإعدام القائد العربي بن مهيدي بعد اعتقاله إلى فرار أربعة من قادة لجنة التنسيق والتنفيذ وهم رمضان عبان مع سعد دحلب وبلقاسم كريم مع بن يوسف بن خده إلى تونس لتنتفي بذلك شرعية وأولوية الداخل على الخارج وتصبح تونس بورقيبة قاعدة انطلاق قرارات الثورة التي لا تجد دائما صداها عند مجاهدي الداخل الذين تركوا لمصيرهم في كثير من الأحيان، دون دعم بالمال والسلاح إلى درجة أن قادة الولايات في الداخل اضطروا للدعوة إلى اجتماع بالولاية الثانية نهاية عام 1958 لبحث خطر انفراد قيادة تونس والقاهرة بالقرار الذي ازداد بعد تشكل الحكومة المؤقتة والحصار المفروض على الداخل الذي اشتد عند وصول ديغول إلى الحكم.



شكل شهر مارس نقطة تحول خطيرة قضت على مبدأ أولوية الداخل على الخارج نهائيا فقد صارت كل اجتماعات القيادة تجري بين تونس والقاهرة بحيث كان انتقال قيادات الداخل إلى الخارج أسهل مثل ما حدث للقادة العشرة عام 1959 وهم مزيج من قادة الداخل والخارج حيث أفضى إلى إنشاء مجلس الحرب ولجنة العمليات العسكرية الشرقية والغربية. غير أن موقعة الردة الكبرى على مبدأ أولوية الداخل على الخارج كانت بالقاهرة في اوت 1957 عند اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية وأكد رسميا إلغاء مبدأي أولوية الداخل على الخارج وأولوية السياسي على العسكري. لقد اتخذت القاهرة من المعطيات الجديدة فرصة للانتقام من توجهات الصومام الكبرى وإضعاف موقع رمضان عبان الذي كان أشد المدافعين عن المبدأ الذي ظل متمسكا به إلى اللحظة الأخيرة. وتذكر أرملته عزة أنه لم يكن ينوي أن يطول مقامه بتونس بل كان يخطط للعودة إلى الجزائر في أي فرصة تتاح له وقد تكون هذه الرغبة هي التي عجلت باغتياله نهاية 1957.

لم يكن لجوء قيادة الصومام إلى تونس ليمر دون أن يترك أثرا على المسار الذي اتخذته الثورة طيلة السنوات التي فصلتها عن موعد الاستقلال بل كان تأثيرها بعد الاستقلال أكبر فقد انقسم جيش التحرير الوطني بين قيادات الداخل وقيادات الخارج ففضلا عن اتخاذ الولاية الخامسة المغرب مقرا لقيادتها فقد تشكلت قيادات “ولائية” بتونس موازية لقيادات الداخل ولم يكن العمل بين الداخل والخارج منسقا ولم يكن التعاون وثيقا حيث ظلت قيادات الداخل تفتقر للعدد والعدة على مر أيام الثورة وقد ساعد خطا شال وموريس على تكريس عزلة الداخل. ولعل من الضروري التأكيد أن تطور مسار الثورة لم تكن تحدده التصورات بل غالبا ما يخضع لإفرازات الواقع. فالذين شددوا في اجتماع الصومام على أولوية الداخل على الخارج لم يكونوا يتوقعون يوما أن يجدوا أنفسهم يديرون الثورة من الخارج.

يتبع