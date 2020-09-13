الأهلي السعودي يطلب أربعة ملايين أورو لتسريح بلايلي

ج.ن



كشفت اليوم مصادر اعلامية سعودية، بأن إدارة نادي الأهلي السعودي قد حددت قيمة المبلغ الذي ستسرح مقابله لاعب الدولي الجزائري المغضوب عليه يوسف بلايلي وهو مبلغ كبير قدره 4 ملايين أورو، الامر الذي قد يحول دون انتقاله الى نادي جديد بشكل سريع وسهل، وأكدت ذات المصادر، بأن إدارة الفريق السعودي تريد التخلص من بلايلي نهائيا وليس على شكل إعارة، ولدى نجم الخضر العديد من العروض أبرزها مؤخرا عرض الأهلي المصري، والترجي التونسي، وفي السياق ذاته، كشف عبد حفيظ بلايلي والد يوسف بلايلي ووكيل اعماله، بأن نجله قد تلقى ثلاثة عروض من أندية مصرية، بالإضافة لعرض من الترجي التونسي، للانضمام إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت تقارير صحفية ،بأن مغامرة الدولي الجزائري يوسف البلايلي مع الأهلي السعودي قج انتهت، بعدما توصل الطرفان لمفاوضات فسخ التعاقد، ويخطط البلايلي ، لتغيير الأجواء بعدما فشل تماما في التأقلم مع الأهلي السعودي واجواء دوري المحترفين في السعودية، كما انه أصبح لاعبا غير مرغوب فيه من طرف الطاقمين الفني والإداري لفريق مدينة جدة، وانتقل بلايلي، البالغ من العمر 28 عاما، للأهلي في السوق الانتقالات الصيفي 2019، ويمتد عقده مع الفريق حتى جوان 2022.