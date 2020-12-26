الأنيميا الثقافية و الفريضة الغائبة

بقلم: وداد الحاج

في الأوراق الرسمية وعلى مستوى الخطاب المتداول تدعي وزارة الثقافة بطاقمها الحالي أنها ستعمل..وتخطط…و ستنجز..وهو دأب من مر على هذه الوزارة منذ أمد بعيد..وبعيدا عن النيات الحسنة ،و خلفيات من يجلس مؤقتا على الكرسي فإن الواقع يؤكد أن لا شيء تغير على أرض الواقع..لا تملك الوزيرة حق التحجج بوباء كورونا ،و كان بإمكانها تحويل الأزمة إلى رأسمال حقيقي لبعث الحد الأدنى من النشاط..

في الطاقم الحالي في وزارة الثقافة كثير من الأسماء التي أثبتت وجودها إبداعيا بشكل فردي لكنها لم تفعل ذلك ضمن طاقم منسجم و لم نشهد أثرا ذا بال ..هو عام للنسيان في وزارة توفر لها المال رغم الأزمة لكن شيئا ما يكبل المبادرة ،مالذي يمنع من استمرار مشروع طموح كمجلة “إنزياحات” التي ولدت منها أعداد يتيمة سرعان مالاقت مصير سابقاتها.

مالذي يمنع وزارة الثقافة من استثمار الفترة الحالية في الاحتفاء بالكتاب ،و مؤلفه ،وناشره عبر الندوات الافتراضية وتعميم ذلك ليستفيد من الأمر أكبر قطاع من الرأي العام،..مالذي يجعل المبادرات النوعية على قلتها لا تغادر حدود العاصمة السياسية للبلاد..

الملايير التي تضخها الدولة سنويا في القطاع لم تنتج موقعا إلكترونيا حيا يمكنه تسويق صورة مناسبة الجزائر بما يحتويه من تنوع إبداعي ولساني.

مالذي يحول دون نجاح وزارة الثقافة عبر أدواتها القانونية من إثارة النقاشات الثقافية المرتبطة بشخصية الجزائريين بعيدا عن الاستغلال المعيب الذي يمارس السياسيون و قطاع الطرق و شذاذ الآفاق.

أمام الوزارة المعنية مسؤولية جسيمة لتدارك النكسات المخزية التي عصفت بالقطاع لسنوات طويلة ،الحل في اشراك المثقفين الحقيقيين المسكونين بهاجس الإبداع ،وهنا أنوه بالتساؤل المشروع الذي أطلقه الروائي بشير مفتي قبل أيام عبر صفحته في الفايسبوك..مالذي يمنع الجزائر من امتلاك مشروع متكامل يعنى بالترجمة …هي أزمة تفكير مركبة وأنيميا حادة في القدرة على الابتكار وتحرير المبادرة و تأطيرها.