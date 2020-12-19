الأنثى المثقفة بالنسبة للباترياركية الذكورية

بقلم: الأخصائية النفسانية العيادية ملعيد هابط

” تنكح المرأة لأربع لمالها و جمالها و حسبها و نسبها ” هذا هو تبرير ذوي العقدة الذكورية الذين لا يعرفون من الدين سوى عبارة الشرع حلل أربعة عندما يتعلق الموضوع بالأنثى المثقفة بحجة أن ثقافة المرأة ليست بمعيار للزواج.

أغلبكم لن يوافقني الرأي فتكون حججكم أن الرجل يفضل المرأة المثقفة ،و المتعلمة ،و العاملة ليتشاركا هموم الحياة معا ،و هموم الحياة بالنسبة للرجل المتزوج هي المصاريف .

و أنا سأجيبكم أن رجل البحر الأبيض المتوسط يحب المرأة العاملة نعم هذه حقيقة لا ريب فيها لكنه يخاف الأنثى المثقفة لأنها تشكل بؤرة خوف ،و توتر بالنسبة له .

يعجب الرجال بالمرأة المثقفة ،و مدى فصاحتها ،و لباقتها ،و يعجب بسهولة استيعابها للأمور ،و يعجب أيضا بمستواها العلمي ،و شخصيتها القوية المحصنة ،و ما يلي ذلك من سرعة بديهة ،و ذكاء و فطنة لكن عندما يتعلق الامر بالارتباط ،و الزواج يتهرب منها و يخاف ،و يفكر مليون مرة قبل أن يخطوا الخطوة فالمثقفة كانت دائما غير مرئية ،وسط المجتمع الذكوري ،و متطلباته مع المحاولات المتكررة لطمسها و محوها لكن يا ترى لماذا يخاف الرجل من الارتباط منها .

سيكولوجية الرجل الشرقي الغريبة و المعقدة تثير الريب في جميع المجالس فمنهم من يصر على الزواج ممن هي أقل مستوى ،و ثقافة منه بشكل عام ،و يشترط أن يكون لديه الحد الأدنى من العلم في الأمور التي تخصها حتى أمور النساء كالتجميل ،و الموضة ،و الأزياء كل هذا كي يستطيع الرد على النقاش الذي يدور بينهما ،و ليظهر أنه أكثر علما و دراية بالأمور منها.

من أجل هذه النقطة بالذات أجمع علماء النفس على أن الرجل يخاف الزواج من المرأة المثقفة حتى لا تتمرد عليه ،و تتكبر رغم أنه يفضل الحديث و الحوار معها لا غيرها لكن عندما يتعلق الأمر بالزواج يخاف من نجاحها أو أن يكون أقل منها لأنه سيحس بعقدة النقص ،و الخوف من عدم القدرة على مناقشتها و خطابها فهو يحتاج لإمرأة يطلق رأيه عليها يأمرها ،و تستجيب له لا اللتي تناقشه

فالرجل لا يحب النقاش نعم يا سادة يا كرام فعندما يتحدث قانون العقدة الذكورية تصمت جميع القوانين الأخرى.

هنا يمكننا القول بأن الرجال الذين يخافون من المرأة المثقفة أغلبهم يملكون مشاكل نفسية ،و يحبون السيطرة على المرأة تعصبا ، و حبا للتملك لا غير ،و يفضلون أن تعيش المرأة التبعية لهم ،و أن تبقى دائما في نظرهم ذلك العبد الضعيف الذي يستمد زاد يومه ، و متطلباته منه نعم فرغم التطور العلمي الذي يشهده المجتمع في كافة مجالات الحياة الا أن الزواج لا يزال اسيرا للعادات و التقاليد و الموروثات الإجتماعية ،و من هذه العادات أن تكون الزوجة أقل عمرا ،و تعليما ،و طولا من الزوج حتى يبقى الزوج مسيطرا على القرار الاجتماعي ،و الاقتصادي و الثقافي ،و السياسي ،و يتربع على عرش تقرير المصير ،و يكون كسرى زمانه و يبقى سيد القرار هؤلاء بالذات يرون أن المرأة المثقفة تشكل خطرا على الحياة الزوجية ،و على الأسرة و استقرارها خصوصا عندما يشعر الرجل بأن زوجته لديها خبرة ،و معرفة ،و دراية أكثر منه فهو يخشى أن تسرق الأضواء منه ،و تحرجه أمام أهله ،و أقاربه و معارفه و تؤثر على رجولته و تتدخل في خصوصياته و تقاسمه كل شيئ و تكشف مناطق الضعف في شخصيته لذلك فأغلبهم يقول “” علاش نشري الهم”” أنا اريد زوجة “” أهدر يحظر”” تدللني و تطيع أوامري لاتجادلني و لا تحرجني في رأي أو قرار للأسف هذا ما يجري على أرض الواقع و الدليل أن معظم المتعلمين زوجاتهم أقل منهم تعليما و عمرا و ثقافة فهم يرون النساء ماكينات للجنس و الإنجاب فقط و مخلوقات سخرت لخدمة عقدهم الذكورية و تسهيل حياتهم المليئة بالضباب

كل ما ذكرناه و الفئة التي ركزنا عليها حديثنا لا تمثل الكل من الكل بل هم فئة طاغية حقا لكن هذا لا يعني عدم وجود فئة واعية راقية تفرح لنجاح زوجاتهم و يعتبرون أنه كلما زاد المستوى العلمي للمرأة تحسنت لغة الحوار بينهما ما يعود في النهاية لأولادهم و سببا في تربية جيل واع و مثقف واثق من نفسه و هنا المرأة تساعد الرجل على اتخاذ القرار المناسب ضمن الحياة الزوجية ما يمنح الحياة الزوجية نعمة الحوار و البعد عن المشاكل الاجتماعية .

قد تكون الثقافة تختلف كليا عن التعليم فليست كل متعلمة مثقفة ،و ليست كل مثقفة متعلمة فالذكر يسعى للزواج من المتعلمة طمعا براتبها الشهري أحيانا بينما الرجل يختار المثقفة ،و يعتبرها ذخيرة نعمة لا نقمة مصدر أمان لا خوف فثقافة المرأة ،و تعليمها يشكلان اللب لكل لأسرة واعية راقية مبنية على أسس صحيحة فالمرأة مدرسة إذا أعددتها أعدت شعبا طيب الأعراق.