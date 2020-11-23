الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يستقبل سفير الجمهورية العربية الصحراوية

استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأستاذ أبو الفضل بعجي اليوم الاثنين سعادة سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد عبد القادر الطالب عمر، بمقر الحزب

حيث اكد السيد بعجي على دعم حزبه التام لقضية الاخوة الصحراويين قائلا بان المئات من مناضلي الحزب تحت تصرف جبهة البوليزاريو .

واضاف بعجي بان الجزائر لن تتخلى عن موقفها في التضامن مع قضية الصحراء الغربية العادلة

ومن جهته اكد سفير الجمهورية الصحراوية بان الثورة الجزائرية شحنة قوية ودافع للقضية الصحراوية وان “الصحراويين تحملوا 29 سنة من الإنتظار للإفراج المساعي الأممية

واضاف السفير بان النظام المغربي خرق وقف إطلاق النار وقابل بقوة الحديد والنار و زج بنشطائنا في السجن المؤبدة وهذا يسقط خطة السلام الا ان الصحراويون تظاهروا سلميا بالكركرات

واوضح السيد عبد القادر بان الجامعة العربية غائبة عن القضايا المصيريةو ملف الصحراء لم يكن مطروحا في قمة الجامعة العربية وسجلت كقضية افريقية عادية لاغير.

وقال السفير الصحرواي بانه ليس من الغريب ان تحضى قضيتنا كل هذا الدعم من حزب جبهة التحرير الوطني وكل من تضامن مع القضية الصحراوية نسجله فهي مواقف شهمة خاصة عبر وسائل الإعلام والأحزاب السياسية.