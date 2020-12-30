الأمير عبد القادر الجزائري يهان بمدينة الغزوات ووزارة المجاهدين مطالبة بالتدخل العاجل

طالبت مؤسسة الامير عبد القادر في ذرى اسلام الامير عبد القادر في مراسلة موجهة إلى وزارة المجاهدين وزير المجاهدين التدخل للتحقيق في فضيحة من العيار الثقيل ببلدية الغزوات 70 كلم أقصى شمال غرب ولاية تلمسان وذلك اثر تحويل المنزل الذي قضى به الأمير عبد القادر أخر ليلة بالجزائر (24/25ديسمبر 1847) بعد إمضاء معاهدة استسلامه الى مقهى بدعم من منتخبين سابقين بالبلدية .

واشارت المراسلة ان هذا المسكن المصنف كموقع اثري والذي تم ترميمه من خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية بمبلغ يقدر ب500مليون كما ساهمت البلدية بمبلغ مماثل ليتم استكمال ترميمه ليتحول إلى متحف تاريخي بحكم أهميته ليتفاجئ الجميع بتحويله إلى مقهى، حيث تساءل عضو المكتب الوطني للمؤسسة الدكتور محمد مباركي في المراسلة الموجهة إلى وزارة المجاهدين عن الإطراف التي تجرأت ومنحت رخصة استغلال موقع تاريخي إلى مقرها يسيرها أحد أقرباء عضو سابق مجلس بلدي للغزوات في العهدة السابقة والذي استغل نفوذه ليحول المتحف الى مقهى غير مبالي بالقيمة التاريخية للمسكن ولا رمزيته التاريخية ، و رغم أن وزارة المجاهدين تسعى إلى حماية الشواهد التاريخية الا ان اطرافا من المجليس السابق لبلدية الغزوات تحاول طمسها ، مطالبا بفتح تحقيق معمق في هذا الملف خاصة وان تحويل هذا المعلم التاريخي إلى مقهى يهدد بطمسه وتخريبه من قبل رواد المقهى في الوقت الذي صرفت وزارة الثقافة والبلدية مبالغ كبيرة لترميمه لإعادة الاعتبار لتاريخ الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الذي أهين بمدينة الغزوات وسط صمت السلطات الولائية والمصالح الأمنية لهذا الاعتداء الصارخ لرموز الكفاح الوطني ما يستوجب على وزارة المجاهدين التدخل العاجل بغية منع هذا الاعتداء الصارخ واعادة الاعتبار لأخر رمز لمؤسس الدولة الجزائرية الامير عبد القادر الذي لاتزال منطقة سيدي أبراهيم شاهدة على كفاحه وكيف قضى على قوات الجيش الفرنسي واجهض على جيش الجنرال مونتانياك الذي لقي حتفه هناك حيث تم اقامة مركزا لتمجيد الجنيرال مونتانياك بالمنطقة في حين تم تهميش نخلة الامير عبد القادر ولا موقع سيدي ابراهيم ولا المنزال الذي قضى فيه اخر ايامه ، هذا وقد لقي هذا الاعتداء الصراخ الذي تناقلته مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على صفحاتها استياءا عميقا ما يستوجب على السلطات التدخل ومتابعة القضية ومعاقبة الاطراف التي تقف وراء هذا المشكل العويص .

محمد بن ترار