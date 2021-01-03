الأميار يشرعون في استقبال ملفات الاستفادة من إعانة رمضان 2021

شرعت أغلب البلديات عبر ولايات الوطن في فتح باب التسجيلات أمام العائلات المعوزة من أجل الاستفادة من الإعانة المالية لشهر رمضان 2021 ، بناء على التعليمة المشتركة رقم 1 المؤرخة في 16 /4 2019/ الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلقة بالعملية التضامنية لشهر رمضان المعظم لسنة 2021، وعلي الراغبين في الاستفادة من هده العملية الالتحاق بمكاتب الشؤون الاجتماعية على مستوى البلديات.

وعن ملفات الراغبين في التسجيل للحصول على الإعانة المالية ذكر الاعلان أنه بالنسبة للمواطنين الذين سبق لهم الاستفادة ملأ استمارة خاصة، وبالنسبة للتسجيلات الجديدة فيتم ملا الاستمارة مرفوقة بنسخة عن بطاقة التعريف وصورة شمسية، صك بريدي مشطوب، وكشف الراتب للعاملين وشهادة التقاعد للعمال المتقاعدين، وحددت بعض البلديات فترة التسجيلات إبتداء من 3 جانفي إلى 31 جانفي الجاري.