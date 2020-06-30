الأموال متوفرة لتنمية مناطق الظل

لجان تحقيق في مشاريع السكن

تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد عبد العزيز جراد، صاحب أعلى منصب في الحكومة، أمس، أن مناطق الظل من أولى الأولويات، وأن مصالحه، ستعمل على إرجاعها إلى مناطق نور، مشددا على ولاة الجمهورية، وجوب احتواء هذه المناطق المهمشة وجعلها كأولوية، لأن سكانها يعيشون حياة صعبة، من انعدام الطرقات ووسائل النقل وغيرها، وبالتالي من واجبنا كمسؤولين تغيير واقعهم للأفضل، خاصة أن كافة الإمكانيات المالية والمادية متوفرة، للتكفل بهم، عبر كامل التراب الوطني.

وأورد الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد للعديد من المشاريع المسجلة في ولاية تندوف، أن هناك متابعة رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لمدى تطور عملية التكفل بمناطق الظل، عبر الوطن، مؤكدا بالمناسبة، على ضرورة التخلص نهائيا من ظاهرة مناطق الظل، “في أقرب الآجال”، ليشعر المواطن أن بأن الدولة دولته، وأن هذه المناطق ستتغير لتصبح مناطق النور.

وقد قدمت لجراد، بذات الموقع بطاقية حول مناطق الظل بولاية تندوف، جاء فيها تسجيل 48 عملية تنموية لفائدتها، ببرامج تخص مختلف القطاعات، تم إلى حد الآن تمويل 25 منها، و استحوذ قطاع الموارد المائية نسبة 60 بالمائة منها.

المستقبل في الفلاحة والصناعات التحويلية

وبخصوص توفير المياه، لفت المتحدث، خلال تفقده لمحطة ضخ المياه الصالحة للشرب بحي الحكمة، أن الدولة توفر المياه للمواطنين، لكن يجب التحسيس وتوعية المواطن بعدم التبذير، مشيرا في ذات السياق، عند وقوفه على مخازن التبريد، أن هذه المخازن تساعد كثيرا الفلاح، داعيا إلى تكثيف تشييد مخازن التبريد، والتي تساعد على الحفاظ على المنتوج، مبرزا أن مستقبل الجزائر يكمن في الفلاحة.

حيث قال ذات المسؤول، أن الدولة عازمة على تشجيع وترقية الاستثمار ودعم الصناعة التحويلية، مشيرا في هذا الشأن، سعيه الدائم للعمل من أجل مرافقة هذا المجمع، الذي سيساهم في دعم إستراتيجية الدولة، لضبط المنتجات الفلاحية، وتشجيع الفلاحين والرفع من قدرات التخزين، إحياءا للمنطقة لتكون زراعية، لأن خيرات الصحراء كثيرة جدا.

ووصلت نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع 95 بالمائة، فيما تبلغ طاقة التخزين به 5.000 متر مكعب، وسيوفر 25 منصب شغل مباشر، بعد دخوله حيز الخدمة، كما سيسمح بتوسيع البنية التحتية، للمساهمة في عملية التصدير والاستيراد، حيث تقدر المساحة الإجمالية لهذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال في نوفمبر 2017، بنحو 5.1 هكتار وهو ما يتيح إمكانية توسيعه عند الضرورة، ليقدم خدمة كبيرة للمنطقة، من خلال استغلاله لحفظ منتوجات الفلاحين و المربين، بأسعار رمزية، لضمان توفر هذه المنتوجات على طول السنة، حسب البطاقة التقنية للمشروع، والشروحات المقدمة للوزير الأول في عين المكان.

سياسة التسويف والوعود انتهت

أما بخصوص المشاريع السكنية، أفصح جراد أن سياسة التسويف والوعود انتهت ويجب حل مشكل العقار، مضيفا في السياق ذاته، أنه يجب القضاء نهائيا على جميع أشكال البيروقراطية ومشكل العقار، مع التوجه نحو استعمال الطاقات المتجددة، في مساكن ولاية تندوف،و في جميع المجالات، لأنها تتميز بهذه الطاقات التي وهبها الله، والتي تعد من خيرات صحرائنا، مركزا بالمناسبة، على ضرورة التركيز على المساحات الخضراء، والاستعانة بخبراء في علم الاجتماع لمساعدتكم في بناء مخططات السكنية والمدينة.

وأمر الوزير الأول بالمناسبة، وزير السكن والعمران، بإرسال لجان تفتيش لمتابعة مدى سير المشاريع السكنية، مشيرا إنّ المقاولات يجب أن تتناسب مع حجم المشاريع، ولافتا بقوله: ” إذا أردنا تجسيد الجزائر الجديدة يجب أن تكون هناك عقلية جديدة ووطنية، ويجب الاستناد في ذلك على تعليمات رئيس الجمهورية”، مضيفا بلهجة صارمة مخاطبا أحد المسؤولين “كفاكم من البيروقراطية” ، و”حذاري ثم حذاري، أنا أتابع المشاريع عبر التكنولوجيا المتوفرة، ولا أريد الاستماع لنسبة 90 و95 بالمائة من الانجاز، أريد موعد التسليم”.

فتح المساجد سيكون بعد أن يرفع هذا الوباء

في سياق ذي صلة، دعا المسؤول الأول على الحكومة، الجزائريين للدعاء إلى الله عز وجل، ليرفع عنا وباء فيروس كورونا، لافتا أنه “إن شاء الله لما يرفع عنا المولى عز وجل الوباء، سنصلي في جميع المساجد”، في تأكيد منه أن الجزائريين سيستمرون في بناء وطنهم، في حين، عاين برنامج سكني بصيغة اجتماعي-إيجاري وثانوية، بما في ذلك اطلاعه على زراعة شجرة الأرغان بوادي مهية، إجراءات و ظروف التكفل الصحي بالمواطنين، المصابين بفيروس كورونا، قبل إشرافه على توزيع رمزي لمفاتيح سكنات اجتماعية، وإعانات البناء الريفي، واختتم هذه الزيارة، بتدخل عبر أمواج إذاعة تندوف المحلية.

مشروع “طابلات” لكل تلميذ

وخلال مخاطبته لوزير التربية، أكد المتحدث، أنه يجب التقليص من محفظة التلميذ، معتبرا تعميم لوحة الكترونية لجميع التلاميذ، بمثابة هدف من أهداف الدولة، في اشارة منه، أنه يجب توفير صبورات ذكية في المدارس التربوية، وهذا لرفع مستوى التلميذ، مع توفير أجهزة ذكية لتكوين التلميذ، قائلا في ذات السياق، أن رئيس الجمهورية يركز على قطاع التربية، من أجل تحسين المنظومة التربوية.

ورافق جراد في هذه الزيارة، وفد وزاري يتكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة، والفلاحة والتنمية الريفية والتربية الوطنية، والشؤون الدينية والأوقاف، على التوالي، السادة كمال بلجود وكمال ناصري، وعبد الحميد حمدان، ومحمد أوجاوت، ويوسف بلمهدي.

مريم خميسة