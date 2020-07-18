الأمن يحقق في صفقات النقل الجامعي لطحكوت

* القضية تمتد إلى 2014

باشرت عناصر الشرطة الاقتصادية والمالية تحقيقات معمقة في ملف وصفقات النقل الجامعي المبرم مابين مديرية الخدمات الجامعية لتلمسان ومؤسسة طحكوت محي الدين منذ2014 إلى اليوم .

هذا وقد تم الاستماع إلى رئيس فرع النقل بالمديرية الذين يكون قد رفض الإمضاء على تسوية بعض ملفات النقل،وكذا مدير الخدمات الجامعية لتلمسان الحالي في انتظار الاستماع إلى المدير السابق الذي تم ترقيته إلى مدير عام للخدمات الجامعية قبل توقيفه وسجنه في ملف طحكوت وأدين بعام حبس موقوف النفاذ ، هذا وحسب مصادر مقربة من الملف فان القضية مرتبطة بعدم مطابقة عدد الحافلات الموجودة في الصفقة للحافلات العاملة فعلا في حين الصفقة تتم على المستوى المركزي ، كما أن مدير الخدمات الحالي قد يكون بعيدا عن الملف بحكم انه جاء لاحقا بحكم انه يعود ل2014 ،أكثر من هذا فإن عدد الحافلات التي تعمل مع مديرية الخدمات الجامعية وملحقة مغنية مقدرة ب87 حافلة من أصل 123 حافلة مسجلة على مستوى ولاية تلمسان ومرتبطة بعقد مركزي لمدة 05 سنوات .

محمد بن ترار