الأمن الوطني يسجل أزيد من مليوني مكالمة عبر الرقم الأخضر 1548

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني أزيد من مليوني مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548.

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني،اليوم الأربعاء في بيانللحصيلة السنوية لها، عن تسجيل أزيد من مليوني مكالمة عبر الرقم الأخضر 1548،ورقم النجدة 17 للشرطة خلال سنة 2019.

وأفادت المديرية عن تسجيل مراكز القيادة والعمليات للأمن الوطني عبر التراب الوطني لـ 2505379 مكالمة عبر الرقم الأخضر 1548، ورقم النجدة 17.

وأشارت المديرية أنه ومن بين هذه النداءات تم تسجيل 164579 طلب تقديم يد المساعدة، و61324 نداء للتبليغ عن حوادث المرور ، و 875502 طلب معلومات وتوجيه.

بالإضافة إلى 95884 مكالمة للتبليغ عن السرقة و 7829 مكالمة للتبليغ عن الحرائق.