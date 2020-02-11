الأمن الوطني: “كل ما جاء في فيديو “السردوك” مزايدات لا أساس لها من الصحة”

أصدر أمن ولاية الجزائر، بيانا توضيحيا حول قضية مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام الذي تناول قضية “سردوك” الأبيار .

وجاء في البيان “توضيحا حول مقطع فيديو تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي الذي جاء فيه أن قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بالأبيار الثالث التابع لأمن ولاية الجزائر، قد تدخلت وقامت بحجز ديك مواطن بسبب الإزعاج الذي يحدثه للجيران”.

وعليه، توضّح خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أن الموضوع يعود إلى سنوات مضت، أي إلى شهر مارس من سنة 2017، حيث تم تقديم بلاغ إلى مصالح الأمن الحضري الثالث بالأبيار من قبل أحد الجيران، مفاده قيام جاره بتربية ديك بمنزله، وأن هذا الأخير يحدث ضجة وإزعاج كبيرين”.

واعتبر البيان أن كل ما جاء في الفيديو مزايدات لا أساس لها من الصحة.