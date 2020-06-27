الأمن القومي للجزائر يتعرض لمخاطرة كثيرة

شدد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بأن الطيب زيتوني الأرندي يعتبر استقرار الجزائر خط أحمر لا يجب تجاوزه سيما وأن البلد تتعرض لمؤامرات عديدة تهدد أمنها، لافتا بأن حزب الأرندي سيتخندق مع كل المؤسسات الدستورية القائمة وستساهم في بناء الجزائر الجديدة.

إتهم الزيتوني في كلمته خلال انعقاد أشغال الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للحزب، أطراف بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر، لافتا بأن الجزائر اليوم مستهدفة في خياراتها الإستراتيجية، واستقلال قراراتها، حيث سطرت لها عدة سيناريوهات لاستهدافها أولهم الانتخابات التي مرت بردا وسلاما على الجزائريين، مضيفا :” خسارة رهان الانتخابات والمتمحور حول تعطيل بناء الجمهورية الجديدة، سيخلق سيناريوهات أخرى مرتقبة، حيث لا يسمح بتحقيق استقلال كامل في كل القرارات وأن هناك العديد من الأبواق تعمل على ذلك”.

و لفت الطيب زيتوني على أن الحرب المعلنة على الجزائر، تسهر عليها مختبرات تعمل على تفتيت الجبهة الداخلية الجزائرية من خلال منظمات معتمدة وعميلة، تلعب دورها بورقة طريق مرسومة، تهدف للقضاء على حلم بناء دولة جديدة وتشويه كل القرارات المتخذة والعمل على إفشالها”.

إيمان لواس