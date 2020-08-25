الأمم المتحدة: 320 مليار دولار خسائر السياحة العالمية بسبب كورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن فيروس كورونا المستجد دمر صناعة السياحة في العالم، مع خسارة 320 مليار دولار في الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهناك أكثر من 120 مليون وظيفة معرضة للخطر.

وأضاف أنطونيو غوتيريش في كلمة عبر الفيديو اليوم الثلاثاء، أن السياحة ثالث أكبر قطاع تصدير بعد الوقود والكيماويات، وشكل 7 بالمائة من التجارة العام الماضي.

وتابع أنه “يوظف واحدا من كل عشرة أشخاص على وجه الأرض، ويوفر سبل العيش لمئات الملايين غيرهم، إنه يعزز الاقتصادات، ويسمح للشعوب بتجربة بعض الثروات الثقافية والطبيعية في العالم، ويقرب الشعوب من بعضها البعض، ما يُبرز إنسانيتنا المشتركة.”

لكن الأمين العام أكد أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، وبسبب جائحة الفيروس، انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين بأكثر من النصف، وأفاد بأن التأثير السياحي للفيروس كان بمثابة “صدمة كبيرة للدول المتقدمة الأكثر ثراء.”

وقال: “لكن الدول النامية في حالة طوارئ، خاصة العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية. السياحة في بعض تلك الدول تمثل أكثر من 20٪ من ناتجها المحلي الإجمالي”.