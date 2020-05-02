الأمازيغية من الصراع إلى البناء

الجزء الاخير

كان حديثنا السابق عما أسميناه أشواكا اعترضت مسيرة المطلب الأمازيغي التي انطلقت خلال الحركة الوطنية كرؤية تاريخية وسياسية للجزائر المستقلة المنشودة وواجهت بعد الاستقلال نظاما مركزيا دافع عن خيار هوياتي واحد مبني على إقصاء البعد الأمازيغي، فباستثناء دعوات الانفصال المعزولة فقد حرص دعاة المطلب الأمازيغي في الغالب على أن يكون المطلب ضمن الدائرة الوطنية في ظل معركة الاعتراف التي تجاوزت اليوم 70 عاما، كما حرصوا في الغالب على أن يكون النضال سلميا دون اللجوء إلى رفع السلاح ضد السلطة أو ضد باقي مكونات المجتمع بالرغم من الاستفزازات المتكررة التي اتخذت أوجها شتى من العنصرية والكراهية، وهي تجربة أكسبت أجيالا متعاقبة نضجا سياسيا راقيا.

هذه العوامل وغيرها أهلت وهيأت المطلب الأمازيغي لينخرط بقوة في الحراك الشعبي الذي عرفت الجزائر هبته الكبرى في 22 فبراير 2019 فقد تماهى معه بيسر وسهولة بالنظر إلى أن الحراك الشعبي ينطلق من مطلب استرجاع الإرادة والسيادة الشعبية وبناء دولة ديمقراطية لا يقصى فيها أحد بسبب مرجعيته أو انتمائه، فباستثناء دعاة العهدة الخامسة فقد اتسعت فضاءات وشوارع الحراك الشعبي لجميع الأطياف والتيارات والطبقات والجهات واللغات ومختلف أشكال التعبير حيث أخرجت الأرض الجزائرية أثقالها وصار ما كان من المحرمات مباحا بين أهل الحراك، يلتقي الجميع في تناغم وتسامح وانسجام ويسود الحوار وتتبدد الغشاوة في الأذهان، فقد وجد البعد الأمازيغي كما الراية الأمازيغية مكانا طبيعيا وقبولا لها إلى جانب رايات أخرى يتوسطها علم الدولة الجزائرية الجامع.

لقد أدرك المشاركون في مسيرات الحراك الشعبي أن لا علاقة للراية الأمازيغية المرفوعة براية الحركة الانفصالية التي أنشئت بعد 2001، فهذه الراية الأمازيغية كانت من تصور المناضل يوسف مدكور وهو أحد مناضلي الأكاديمية البربرية وقد ظهرت لأول مرة في 12 جانفي 1970. كان هدف مناضلي الأكاديمية البربرية صياغة راية تظهر الهوية الأمازيغية لشمال إفريقيا خلال تظاهرات الاحتفال بيناير في فرنسا تماشيا مع ما جرت عليه تقاليد الاحتفال لدى جميع المجتمعات، وبعد استشارة شملت فاعلين ومناضلين من أمثال مولود معمري وسعيد سعدي وكاتب ياسين ورمضان عشاب والمناضل المغربي مجدوب أحرضان استقر الأمر على الصيغة التي تظهر بها اليوم وتحتوي على ألوان معبرة عن الوحدة المغاربية وقد انتشرت في البلدان المغاربية وصارت تظهر في الاحتفالات وحتى في الملاعب وقد شوهدت مرفوعة في ليبيا بعد سقوط حكم القذافي، كما كان الحراك الشعبي فرصة لأن يظهر ويكتشفه الجزائريون ويتعايشوا معه تماما كما تعايشوا بشكل طبيعي مع اختلافاتهم الإيديولوجية والسياسية.

غير أن السلطة، بعد خلع الرئيس بوتفليقة، انتقلت إلى مستوى آخر من التعامل مع مكونات الحراك لاسيما المكون الأمازيغي فقد انتقلت من منهج المرافقة إلى منهج تنظيمه لكي لا يفلت فيقع بين يدي العصابة كما كان يبرر ذلك رئيس أركان الجيش احمد قايد صالح في خطاباته آنذاك. وكان ضمن تدابير تنظيم الحراك منع رفع الراية الأمازيغية في شوارع المدن لاسيما مدينة الجزائر التي كانت تقصدها كل جمعة وثلاثاء جموع كبيرة من المواطنين من ولايات الوسط ومن منطقة القبائل بالأخص. وكان من نتائج قرار حظر الراية الأمازيغية توقيف العديد من حامليها في مسيرات العاصمة، ولم يتوقف الحظر على الراية الأمازيغية فقد وضعت الجزائر العاصمة تحت طوق أمني يمنع دخول المتظاهرين من الولايات الأخرى إليها. ومن بين المفارقات التي لوحظت على هذه القرارات أن الراية لم يمنع حملها في مدن بجاية وتيزي وزو والبويرة وهو ما اعتبر تحفيزا للطابع الجهوي للمطلب الأمازيغي الذي يجعل الراية الأمازيغية مرادفة لراية حركة فرحات مهني الانفصالية، وهو ما لم يكن يتفق معه حملة الراية الأمازيغية دون اللجوء إلى العنف في حضرة الحراك السلمي الحضاري الذي انخرطوا فيه مثل بقية الجزائريين. وثمة مفارقة أخرى هي أن الراية عادت للظهور بشكل طبيعي ودون حرج أثناء الاحتفالات بعيد رأس السنة الأمازيغية، إذ أن السلطة لم تمنع وجود الراية بل منعت حملها خارج مدن وقرى منطقة القبائل خلال مسيرات الحراك.

لقد كان دخول الراية الأمازيغية في الصراع مع السلطة جريئا وصادما بالرغم من أن هناك من اعتبره فخا وقع فيه دعاة المطلب الأمازيغي، فالراية التي قفزت إلى مركز الأحداث وإلى مسرح التجاذبات لم تكن إلا جزيئا وتفصيلا في إرث ثقيل يتجاوز عمرة 70 عاما من النضال، فقد غطى صراع الراية الأمازيغية على جوانب أخرى مهمة من القضية وهي ترقية الأمازيغية ومأسستها ودعم التشريعات المتعلقة بها لاسيما وأنها بدأت تحوز تأييد الشباب في كل ربوع البلاد بفعل حركة مواقع التواصل الاجتماعي ونجاح الحراك في لم شمل الجزائريين بعيدا عن التلاعبات.

لقد أظهر الطابع الصدامي لانخراط المطلب الأمازيغي في الحراك الشعبي والمواقف المتشعبة منه أن مرحلة الصراع السياسي من أجل الهوية لم تنته تاريخيا بعد لتفسح المجال لمعركة أخرى تجعل من الأمازيغية عامل إسهام ثقافي وحضاري وعلمي يفيد البلاد وجميع مكونات الهوية الأمازيغية على تنوعها فتخرج بذلك من ثقافة المقاومة والصمود أمام الطمس والذوبان إلى ثقافة البناء وإبراز الذات والإسهام في التراث العالمي. وهو التحدي الأكبر الذي يواجه اليوم المهتمين والمشتغلين في الحقل الأمازيغي.

وبهذا ننهي هذه السلسلة الطويلة التي تتبعنا فيها نشوء وتطور المطلب الأمازيغي من جانب الصراع السياسي منذ بداياته الأولى إلى اليوم دون العناية بتطور النقاشات الأكاديمية والفكرية والعلمية لتطوير اللغة والثقافة بين المختصين ودون تتبع الإنتاج الأدبي والفني الأمازيغي فهو جدير بأن تفرد له إسهامات أخرى في المستقبل. نكون دون شك قد أغفلنا جوانب عديدة من جوانب الصراع السياسي للأمازيغية من أجل إثبات المكانة والوجود لكن حسبنا أننا حاولنا أن نضع على السكة نقاشا موضوعيا متجردا من أي تحيز وقد شاركنا وحفزنا على ذلك القراء الكرام الذين نشكرهم على اهتمامهم ومناقشاتهم.

بقلم: احسن خلاص