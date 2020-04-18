الأمازيغية على خط الحركة الوطنية

بقلم: احسن خلاص

بقدر ما انصب طرح الهوية في أدبيات ونقاشات التيارين الإصلاحي والاندماجي على فصل المرجعية الثقافية العربية الإسلامية عن الولاء السياسي للدولة الفرنسية فإن التيار الراديكالي الذي شهد عودة متجددة لمطلب الاستقلال مع إنشاء حركة انتصار الحريات الديمقراطية عام 1946 تميز بظهور فئة من المناضلين، وقد أشرنا إلى بعضهم في المقال السابق، فضلوا الخوض في إبراز الهوية الأمازيغية بتوظيف الأدوات السياسية ضمن الإطار السياسي الجديد.

لكن قبل ذلك فضل هؤلاء المناضلون وأبرزهم علي العيمش وواعلي بناي وأيت احمد التركيز، غداة الحرب العالمية الثانية، على تنظيم حلقات توعية تعنى باللغة والثقافة الأمازيغية في منطقة القبائل ونظم أناشيد وطنية باللهجة القبائلية قبل أن يتطور الأمر إلى التفكير في خوض المعترك السياسي والإيديولوجي مع قيادة الحزب من أجل طرح إشكال مكانة البعد الأمازيغي في مطالب الحركة الوطنية الاستقلالية لاسيما وأن عددا كبيرا من المناضلين وكوادر اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ينحدرون من منطقة القبائل. ولعل من المفارقات العجيبة أن اختيار مصالي الحاج لهؤلاء المناضلين ليمثلوا حركة انتصار الحريات الديمقراطية بمنطقة القبائل كان بناء على ثقة عمياء في وفائهم للمنطلقات الإيديولوجية العربية الإسلامية كون أغلبهم ينحدر من أسر مرابطة محافظة ذات رصيد تعليمي ديني يمكنها من استيعاب الثقافة العربية والإسلامية بيسر وسهولة.

كان الهدف من تحرك مناضلي التيار البربري آنذاك تغيير سؤال الانتماء وإعادة رسم مفهوم الاستقلال وأبعاده وتحويله من إقامة دولة جزائرية كجزء لا يتجزأ في الأمة العربية والإسلامية وبتاريخها الذي يعود إلى القرن السابع، وهو المفهوم الذي لا تختلف فيه حركة الانتصار عن جمعية العلماء، إلى إقامة دولة “الجزائر الجزائرية” التي تتعايش فيها اللهجات الأمازيغية مع اللهجات العربية مع الاحتفاظ باللغة العربية الكلاسيكية للاستعمالات الدينية الحرة باعتبارها لغة القرآن.

انطلقت الحملة الجديدة باتصالات شملت أطراف الحركة الوطنية في الداخل قبل أن تنتقل إلى المهجر عن طريق المناضل رشيد علي يحيى الذي استطاع في ظرف قصير تأليب أغلبية من المناضلين من أصول قبائلية وغير قبائلية على قيادة مصالي الحاج ومن والاها من مناضلين آخرين ينحدرون من نفس المنطقة. فصارت الحركة الاستقلالية أمام صراع بين إيديولوجيتين واحدة محافظة في الداخل وأخرى بالمهجر قائمة على وحدة جميع المسلمين الجزائريين الذين يحاربون الاستعمار دون تمييز بين العربي والأمازيغي والتركي.

كان رد فعل القيادة المركزية قاسيا إذ اعتبرت أصحاب هذا التأليب “ملحدين يحاربون الإسلام والعروبة” وأوفد مصالي كلا من شوقي مصطفاي وبلقاسم راجف ومحمد خيضر من أجل السيطرة على الانفلات القائم على توجيهات القيادة وإيديولوجية الحزب. وكان من حنكة بلقاسم راجف أنه أبعد المناضلين الناطقين بالعربية عن النزاع ليتحول النزاع إلى جدل حاد بين الناطقين باللهجة القبائلية فقط لكي لا تتحول الأزمة إلى نزاع عرقي وجهوي.

انتهت الأزمة ببسط القيادة المركزية سيطرتها على تمثيل الحزب في المهجر من جديد لكنها حلت فيدرالية فرنسا وأقصت المناضلين الأساسيين الذي كانوا وراء هذا النزاع، وبعضهم كان محل مطاردة أوصلتهم إلى حد التصفية الجسدية بعد أن قامت إدارة مصالي الحاج بتغيير جذري في صفوف قيادة الحزب بمنطقة القبائل بتنصيب كريم بلقاسم ورفاقه على رأسها، وهو الذي أشرف على مسلسل مطاردة رواد النزعة البربرية وقد حظي في ذلك بتأييد من رمضان عبان خلال الثورة منطلقين في ذلك من أن أهداف الثورة الاستقلالية لا تتيح المجال لبروز صراع الهويات، حتى أن مؤتمر الصومام لم يدرج في نقاشاته وقراراته أي إشارة إلى أبعاد الهوية الجزائرية.

لقد اختلفت النظرة إلى هذه الأزمة التي أنشأها المطلب الأمازيغي ضمن مفهوم الجزائر الجزائرية. فهناك من يؤرخ بها كبداية لظهور المطلب الأمازيغي الذي تطور إلى المرحلة التي يوجد عليها الآن وهناك من اعتبرها مجرد مناوشة داخل حزب الشعب حركة انتصار الحريات الديمقراطية استمرت لعام كامل وكان أول من أخمدها مناضلون آخرون يقتسمون أصحاب النزعة البربرية المرجعية والانتماء الجغرافي. ومهما كان المدخل واسعا أو ضيقا فإن هذه المحطة هامة من حيث أنها أدخلت البعد الأمازيغي في المعترك السياسي لأول مرة من باب رفض هيمنة وشمولية البعد العربي الإسلامي في أدبيات الحركة الوطنية الاستقلالية وهو ما أعطى شرعية الامتداد لمعارك جديدة انطلقت بعد الاستقلال مباشرة بفاعلين جدد وضمن معركة جديدة لم تكن أفقية هذه المرة بل كانت عمودية وقد أدرجت كجزء من معركة أكبر وهي مواجهة نظام سياسي أحادي الإيديولوجية وشمولي مركزي في أسلوب الحكامة.

في عام 1962، بدت معركة الهوية الأمازيغية من أجل إيجاد مكان لها في الجزائر المستقلة قاسية جدا وقد أعلن الرئيس الجديد احمد بن بله عن لونه مباشرة عندما صرح بعبارته المشهورة “احنا عرب احنا عرب بعد أن أطلق سراحه وحل بمطار تونس. وإن كانت الرسالة في ذلك الوقت موجهة لبورقيبة يعلن فيها ولاءه لنظام عبد الناصر إلا أنها كانت تعطي الإشارة الواضحة عن انغلاق نظام بن بله عن أي نقاش بشأن المطلب الأمازيغي.

ولم يكن لهذا الانغلاق إلا أن يحدث ردات فعل متمردة وراديكالية حولت المطلب من النقاش السياسي إلى مواجهة سياسية مباشرة كان باسعود محند أعراب أحد صانعيها وهو ضابط سابق في جيش التحرير الوطني أصدر كتابا بعنوان: “سعداء هم الشهداء الذين لم يروا شيئا” ينتقد فيه بشدة النهج العروبي لحكم بن بله الذي رأى أنه يستهدف بالدرجة الأولى طمس الشخصية الأمازيغية لسكان منطقة القبائل.

وكان مطلب باسعود، الذي عبر عن الاتجاه العام السائد في ذلك الوقت، ينطلق من ضرورة اعتراف السلطات رسميا بفصل أهل القبائل عن الانتماء العروبي والكف عن استفزازات السلطة تجاه اللغة الأمازيغية وفي المقابل ذكر في كتابه المذكور أن نزعته البربرية “لا تعادي أحدا فهي وقفة متبصرة وردة على نزعة عروبية عدوانية تذهب إلى حد إنكار وجودنا ذاته…مضيفا أنه لا يريد أن “تتجاهل النزعة العروبية قيمنا الثقافية والمعنوية وأن لا تدفعنا بقوة نحو الذوبان في هاويتها العنصرية المعادية لمبادئ الإسلام. ينبغي على الناطقين بالعربية في الجزائر أن يستوعبوا وجود الناطقين بالأمازيغية دون أن يحاولوا أن يصنعوا منهم غير ما هم وبتوفر هذا الشرط ستجد الجزائر استقرارها وتوازنها”.

وبالرغم من أن مطلب الهوية الأمازيغية قد عاد إلى النشاط بعد هدنة ضرورية أملاها تطور الحركة الوطنية نحو ثورة تحريرية مسلحة إلا أنه لم يخرج عن دائرة الصراع الداخلي ضمن أطراف الحركة الوطنية بشأن اتجاهات سياسية وعقائدية وثقافية لم تحسم فيها الثورة التحريرية. فلا أحد شكك في وطنية أصحاب النزعة البربرية الأولى كما أنه لم يكن لأحد أن يرمي بالخيانة ضابطا في جيش التحرير الوطني مثل باسعود محند أعراب.. سيتطور المطلب الأمازيغي خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بشكل مغاير سوسيولوجيا وسياسيا وثقافيا. سنأتي إلى هذا التطور في حلقتنا المقبلة.

يتبع