الأمازيغية برواية بوتفليقة

بقلم: احسن خلاص

كان لأحداث الربيع الأسود الأليمة الفضل في أن كشفت عن جيل جديد من الناشطين تضاعف عددا وارتقى من حيث الوعي بأن افتكاك المكاسب لا يمكن أن يمر عبر تبوأ المناصب، فقد بينت التجربة أن الحركة الثقافية البربرية أفل نجمها في نهاية التسعينات بعدما غير نشطاؤها وجهاتهم وأولوياتهم فأصبحت مرتبطة بالتموقع السياسي والحزبي إذ صار بعض النشطاء السابقين نوابا في البرلمان وتحول آخرون إلى وزراء في حكومة بوتفليقة في ظل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قبل أن ينسحبوا منها مع بداية الأحداث احتجاجا على القمع الذي تعرضت له التظاهرات التي توجت بالتظاهرة الكبرى التي شهدتها الجزائر العاصمة يوم 14 جوان 2001 بنزول مئات الآلاف من مختلف بلديات منطقة القبائل إلى الشارع لرفع أرضية القصر إلى الرئيس بوتفليقة الذي رفض تسلم الوثيقة غير القابلة للتفاوض من وفد متكون من طفلين.

اكتشف هذا الجيل الجديد أن تجربة التعددية السياسية والأزمة التي عاشتها الجزائر لأكثر من 10 سنوات لم تغير من مواقف النظام شيئا إذ بدا أن تعامل السلطة مع المطلب الأمازيغي لم يتغير قيد أنملة فالقمع صار أشد عليه مما كان في أحداث 1980، بل صاحبته دعاية إعلامية رهيبة لا تختلف عن الدعاية السابقة، إلى درجة أن السلطة عبر أجهزتها الإعلامية الثقيلة حاولت زرع الفتنة والتفرقة بين أبناء البلد الواحد بتحريض سكان بعض أحياء مدينة الجزائر على التصدي ل”الغزو القبائلي” حيث اندلعت مناوشات في حي بلوزداد بين السكان والمتظاهرين، فضلا عن أن الرئيس بوتفليقة شارك بنفسه في الحملة الدعائية إلى جانب بعض وزرائه ويمكن أن نتذكر الخطاب “الجهوي” الذي ألقاه في تمنراست وتدخلات أخرى جاءت بالموازاة مع محاولات إفراغ مطالب أرضية القصر من محتواها قبل أن يكلف رئيس الحكومة الجديد احمد أويحيى في ماي 2003 بمباشرة عملية “تفاوضية” ضرورية قبل سنة من الانتخابات الرئاسية، حول تبعات الأزمة، أفضت إلى إنهاء عمل حركة العروش مقابل الاعتراف بالأمازيغية لغة وطنية ومغادرة الدرك الوطني منطقة القبائل وتعويضات لضحايا الأحداث…

غير أن تلك المساعي لم تنه حالة الاحتقان فقد جرت الانتخابات الرئاسية ل2004 في جو متوتر بمنطقة القبائل بالرغم من مشاركة سعيد سعدي الذي دخل المعترك الانتخابي الرئاسي للمرة الثانية بشعار تحويل “الرفض” إلى “مشروع” بعد المقاطعة التامة بمنطقة القبائل للانتخابات البرلمانية عام 2002 لكن مشاركته باءت بالفشل بحصوله على نسبة تصويت أقل من تلك حصل عليها عام 1995. تلك الانتخابات الرئاسية التي جرت بمنطقة القبائل تحت تطويق أمني وحراسة مشددة مكنت المترشح بوتفليقة إلى جانب رئيس حكومته احمد أويحيى من تنشيط تجمعين بتيزي وزو وبجاية روجا فيهما لخطاب المصالحة الذي أنصتت إليه جيدا المناضلة السابقة في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خليدة تومي التي تخلت عن حزبها وانضمت إلى حكومة بوتفليقة الجديدة وزيرة للثقافة، كما كان عمارة بن يونس ضمن طاقم الحملة الانتخابية لبوتفليقة قبل أن يتبوأ هو الآخر مناصب وزارية، الأمر الذي لم يشذ عنه الرئيس السابق لتنسيقية الحركة الثقافية البربرية الهادي ولد علي الذي تدرج في المسؤوليات ضمن العهد الجديد من مدير الثقافة لولاية تيزي وزو إلى وزير للشبيبة والرياضة. وبهذا استطاع الرئيس بوتفليقة امتصاص محتوى الحوض القديم للحركة الثقافية البربرية وتشتيت النخب السياسية التي نشطت الحركة لأكثر من عقد من الزمن، بل كون جيلا جديدا مما يعرف ب”قبايل نسرفيس”، يختلف عن الجيل السابق في أنه لم ينشأ في أحضان حزب جبهة التحرير الوطني أو في دواليب السلطة بل جاء من عمق النضالات من أجل الأمازيغية لينتهي بعضه في الحبس بتهم الفساد بدل تهم النضال والرأي المخالف.

لقد اهتدى نظام بوتفليقة إلى أن اللجوء إلى القمع غالبا ما كان عامل إذكاء لحدية المطالب ومنح فرصة لمنطق الشارع ففضل التمكين لبعض الفاعلين دون التمكين للفعل ذاته وقد استطاع بذلك أن يضمن هدنة لعدة سنوات جرى فيها تطبيع واسع مع جميع القوى الاجتماعية والسياسية بالطريقة ذاتها، طريقة توزيع الريوع، هدنة تمكن خلالها من احتواء المطلب الأمازيغي وإفراغه إلى حد ما من شحنته السياسية والصراع القائم في السابق بين البعدين الأمازيغي والعربي الإسلامي بل صار الوزير الأول احمد أويحيى يدلي بتصريحات رسمية باللغة الأمازيغية.

وبهذا انتقلت السلطة من منطق مواجهة المطلب الأمازيغي جملة إلى إبداع الرواية الرسمية للأمازيغية من خلال تفعيل نشاط المحافظة السامية للأمازيغية ضمن محاولات إدراج الكتابة الأمازيغية (التيفناغ) على لوحات البنايات الرسمية الإدارية والاقتصادية وتعزيز تعليم الأمازيغية وتوسيعه إلى عدة ولايات جديدة وتشجيع حركة الترجمة وتعميم تعليمها في المحيط غير المدرسي وصار حزب جبهة التحرير الوطني يدرج الكتابة الأمازيغية في شعاراته ولوحاته الانتخابية وقد حذت حذوه أحزاب أخرى موالية للسلطة وبقيت أحزاب التيار الإسلامي متمسكة بمواقفها السابقة الرافضة للنهج الذي اتبعته الرواية الرسمية للأمازيغية فضلا عن رفض المطلب في أساسه.

وبقدر ما خدمت هذه الرواية مطلب ترقية الأمازيغية فقد ساعدت على تمييعه وإخراجه من دائرة القضية التاريخية مع أنظمة الحكم المتعاقبة لاسيما مع إدراج الأمازيغية لغة رسمية في التعديلات الدستورية لعام 2016 وتعيين أول يناير عيدا رسميا لرأس السنة الأمازيغية وعطلة مدفوعة الأجر وقد صار يحتفل به في المؤسسات التربوية والمؤسسات الأخرى للدولة.

وبقدر ما رأى دعاة الهوية الأمازيغية التاريخيون في هذه التحولات في مواقف السلطة مكسبا وتتويجا لنضالاتهم الطويلة وتضحياتهم الجسيمة التي أخرجت الهوية الأمازيغية من المجهول ومن دائرة الطمس والتهميش فإنها استفزت أطرافا أخرى محافظة توزعت بين التيارات السياسية وقطاع من المثقفين الذين رأوا في المنحى الذي أخذه الاعتراف بالأمازيغية تجنيا على التاريخ والطابع العربي والإسلامي للجزائر. هذه المواقف جعلت دعاة الأمازيغية يدخلون، مع انطلاق حراك 22 فبراير، في معركة جديدة محورها الأساسي الرموز التاريخية والثقافية.

يتبع