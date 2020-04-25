الأمازيغية أمام تحديات التعددية

بقلم: احسن خلاص

أشرنا في السابق إلى أن المطلب الامازيغي انخرط منذ بداية أعوام 1980 في الصراعات السياسية الأفقية مع التيار الإسلامي والعمودية مع السلطة من أجل انتزاع مكانة له في المجتمع والدولة من خلال نشر الوعي به لدى الأوساط المعربة في الجامعات وعن طريق إدراجها في أي مشهد مؤسساتي ودستوري جديد.

وظهرت صعوبات جمة في اختراق المطلب الأمازيغي لجدار النظام القائم آنذاك الذي، فضلا عن صممه وتزمته تجاه الثقافات الشعبية التي لم يكن يراها إلا بالنظرة السطحية الفلكلوية، فقد دخل في صراع داخلي شديد بين “تيار تغريبي” تواق إلى التفتح واستيراد أنماط استهلاك جديدة حيث شجع نشر “البرابول” وأنشأ صحيفتي آفاق 2000 بالفرنسية والمساء بالعربية كنمط إعلامي جديد مختلف عن نمط الصحف والمجلات التي استحوذت على المشهد الإعلامي لسنوات وكان موقعه دواليب إدارة الدولة وتيار “عروبي إسلامي” تموقع داخل الحزب وتفتح إلى بقايا التيار الإصلاحي الديني ليتهم التيار الأول بفتح الباب للغزو الثقافي الغربي ويشدد على تعميم تعريب التعليم والمحيط ويكثف من انعقاد الملتقيات الإسلامية الدولية التي كان يدعى إليها مفكرون ودعاة إسلاميون من كل أصقاع العالم منهم محمد الغزالي ويوسف القرضاوي ورمضان البوطي وحرص على دعم النشاط المسجدي ووقف على سير جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بقسنطينة.

ما كان من قبل مجرد تعددية ثقافية داخل أطراف النظام تحول إلى صراع نخبوي على المنابر الإعلامية وفي المجتمع فكيف للثقافة الشعبية أن تجد لها مكانا داخل مثل هذا النظام؟ كان عليها أن تنتظر تحول هذا الصراع إلى انفجار سياسي. وهو ما عجلت به انتفاضة أكتوبر 1988.

مع أحداث أكتوبر انطلق مسار مطلبي جديد إذ لم تنطلق شرارتها من منطقة القبائل كما جرت العادة بل شملت بالأساس أحياء من مدينة الجزائر ولم تكن تحمل في طياتها المطلب الثقافي بل رفعت شعار العدالة الاجتماعية ورفض هيمنة الحزب الواحد، لذا لم تكن الحركة الثقافية البربرية متحمسة للانخراط في الانتفاضة بل كانت تنظر إليها كإسقاط اجتماعي لصراعات داخل النظام الحاكم لن يغتنم منها إلا التيار الإسلامي الراديكالي المتواجد بقوة في أحياء العاصمة التي شهدت الانتفاضة مثل باب الوادي وبلكور والحراش وغيرها.

حررت الحركة الثقافية البربرية منشورا وزعته على سكان منطقة القبائل تدعوهم فيه إلى الهدوء ورفض الانجرار وراء الأحداث بذريعة تقاعس المناطق الأخرى عن دعم منطقة القبائل في انتفاضة 1980. وكان الفنان معطوب لوناس أحد ناشري هذا النداء قد اعترضته فرقة للدرك الوطني بمدخل مدينة عين الحمام وأطلقت عليه النار بعدما رفض الانصياع لطلب الكف عن توزيع المنشور بالرغم من أنه كان يدعو إلى الهدوء. كان هذا الحادث كافيا لإقحام منطقة القبائل بشكل غير مباشر في أحداث أكتوبر فالفنان الذي نجا من الموت بأعجوبة ونقل على جناح السرعة إلى مستشفى تيزي وزو ومنه إلى عيادة تابعة للأمن الوطني بحيدرة قبل أن ينتقل إلى فرنسا لاستكمال علاج طال أمده، كان محل تعاطف وتضامن شعبي كبير إذ اعتبر أحد كبار ضحايا الأحداث فضلا عن أنه صار إحدى أيقونات الأغنية القبائلية الملتزمة.

وإن كان دخول التيار البربري عرضيا في انتفاضة أكتوبر إلا أنه لم يشأ أن يتخلف عن موعد الانفتاح الديمقراطي الذي تبعه لاسيما وأن التحول أخذ منحنى تصاعديا في بضعة أشهر فقط وهو ما جعل بعضا من الناشطين في الحقل الثقافي على غرار سعيد سعدي وفرحات مهني ومقران ايت العربي ومصطفى باشا وعبد السلام عبد النور يدعون إلى ملتقى جديد للحركة الثقافية البربرية في فبراير من عام 1989 أعلن فيه الحاضرون عن التخلي عن تنظيم الحركة الثقافية البربرية وتشكيل حزب سياسي جديد تحت اسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وقد كان هذا الإعلان بمثابة قنبلة انفجرت في وجه الحركة الثقافية البربرية وأدت إلى خلافات وانقسامات عميقة ورفض من قبل ناشطين في الحركة ظلوا تحت عباءة أحزابهم لاسيما جبهة القوى الاشتراكية التي اعتبرت الحزب الجديد صنيعة النظام لتشتيت صفوف النضالات الديمقراطية المعارضة له. لكن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي اتخذ منهجا يساريا وسطيا اجتماعيا ديمقراطيا واصل عمله وعقد مؤتمره وتحصل على اعتماده وانتهى الجميع بقبول التعددية السياسية داخل التيار البربري مع الإبقاء على الحركة الثقافية البربرية كملتقى العمل الثقافي المشترك الذي لم يسلم من الاحتقان السياسي في كل موعد لإحياء ذكرى الأحداث في 20 أفريل من كل سنة، وقد برزت المناوشات في 1989 و1990 وتحولت إلى مشادات في الحرم الجامعي.

لقد مثل دستور فبراير 1989 نقلة نوعية في التأطير المؤسساتي للنشاط السياسي والتعددية والحريات الفردية والجماعية لكن المؤسس الدستوري لم يجرؤ على إدراج اللغة والثقافة الامازيغية في الدستور الجديد مما جعل أحزابا كجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال وأحزابا يسارية أخرى تتخذ من الأمازيغية حصان طروادة في نضالها السياسي من أجل إرساء الديمقراطية التي لا يمكن الحديث عن استكمال بنائها دون الاعتراف بالأمازيغية في الدستور وتمكينها من اقتحام مجال التعليم بدءا من الجامعة إلى المستويات الأخرى.

فضلت حكومة حمروش الإصلاحية عام 1990 تبني سياسة ازدواجية تمزج بين تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي أخرج جبهة القوى الاشتراكية في مسيرة كبيرة مناهضة بالعاصمة وبين إدراج الأمازيغية في التعليم العالي بواسطة الوزير عبد السلام علي راشدي المنتمي للحزب ذاته حيث أنشئ بتيزي وزو وبجاية معهدان للتكوين والبحث في اللغة الأمازيغية كما أنشئ بتلمسان معهد دراسة الثقافة الشعبية، وهو ما اعتبر أول مكسب ملموس للنضال من أجل إحراز مكانة للأمازيغية في مؤسسات الدولة. ذلك النضال الذي لم يتوقف بل برز في عدة مناسبات من خلال المشاركة العارمة للشباب في مسيرات جرت بالعاصمة وتيزي وزو والبويرة وبجاية كانت ترفع شعارات “لا جزائر دون الأمازيغية” و”الأمازيغية لغة وطنية ورسمية” قبل أن تنتقل “عدواه” إلى الأوراس أين تشكلت الحركة الثقافية الأمازيغية وبذلك ينطلق العمل ليأخذ تدريجيا بعده الوطني ثم المغاربي بالرغم من أن منطقة القبائل كان لا يزال أمامها مسار طويل من التضحيات التي ستدشنها بإضراب المحفظة عام 1994.

يتبع