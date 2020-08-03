الأقدام السوداء تهدد جهود المؤرخ بنجامان ستورا

* النوايا الحسنة لن تصحح الأخطاء التاريخية

حذرت أوساط مهتمة بملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا من الرسائل المضمرة التي أطلقها المؤرخ بن جامان ستورا الذي قال في مقابلة مع الموقع الالكتروني لإذاعة “آرافي أنه ليس ممثلاً للدولة الفرنسية ولم يُطلب منه التعاون مع الجانب الجزائري، مضيفاً أنه من الصعب كتابة تاريخ مشترك بين البلدين لكن بالإمكان التوصل إلى قواسم مشتركة تمهّد لإحلال “سلام الذاكرة”.

العقبة الأخرى التي تم رصدها هي “غياب التماهي السياسي” بين ماكرون وستورا حيث أن قدرة ماكرون على التأثير على هذا المؤرخ محدودة جداً .

و من الملفت انتظار موقف بن جامين ستورا حيال مطالبات شريحة من الرأي العام الفرنسي لا تتردد في اتهام جبهة التحرير الوطني بارتكاب جرائم مماثلة ضد العسكريين والمدنيين الفرنسيين، فهذه الشريحة لا تتخذ دوماً وضعية الدفاع، بل تبادر إلى الهجوم والتساؤل عما إذا كان الجانب الجزائري مستعداً لاعتراف مماثل بهذه الجرائم، بل وتسوّق لإيجابيات تلك الحقبة متغنية بالتنمية التي عرفتها الجزائر.

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الأيام ضغوطا كبيرة من جهات عديدة تعمل على عرقلة التزامه بحل مشكل الأرشيف مع الجزائر وهي ذات الأطراف المتضررة من فتح مكنون علب الأرشيف و تسليط الضوء على ما اقترفته من جرائم سواء من خلال المسؤوليات المسند إليها في إطار مؤسسات رسمية أو التي تمت بمبادرات خارج الأطر الرسمية وشرعت نفس الجهات في نصب الحواجز المزيفة في طريق حل الملف منذ 2017 حين نطق ماكرون بمقولته الشهيرة ” الاستعمار الفرنسي كان “جريمة ضد الانسانية.

لكن التساؤل المشروع هو مدى الجرأة في الذهاب بعيدا في هذا الملف الملغم وما هو سقف الحرية الممنوع للمؤرخ بنجامين ستورا

الذي كلف رسميا برفع توصيات حول سبل تعزيز المصالحة بين “الشعبين الفرنسي والجزائري”.

و تأتي في هذا الإطار تصريحات البرلماني جيلبير كولارد، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني، الذياتهم ماكرون بالخنوع من خلال هذا الانحياز الأيديولوجي. فمن المعروف أن أقصى اليسار الفرنسي ينبذ التاريخ الاستعماري لفرنسا، توجه قد يعززه ستورا.

يتساءل الكاتب حسن مراد في مقال له بموقع المدن الالكتروني عن الجدل الفرنسي حيال أهلية بن جامان ستورا للاضطلاع بهذه المهمة، ليس إلا جزءاً من إشكالية أوسع: لماذا تمتنع فرنسا عن تقديم الإعتذار للجزائر؟ اعتذارٌ من شأنه تضميد هذا الجرح المفتوح.

و يرى الكاتب أنه “في الواقع، تختلف علاقة فرنسا بالجزائر عن علاقتها بمستعمراتها السابقة: صُنفت الجزائر كجزء من الأراضي الفرنسية (مع اعتبار أصحاب الأرض الأصليين مواطنين من الدرجة الثانية)، بالتالي، كان انتزاع الجزائريين لاستقلالهم مرادفاً لخسارة أرض فرنسية، حتى أن فئة من الفرنسيين تصف ما جرى بالحرب الأهلية، لغاية اليوم ليس من الصعب الاصطدام بفرنسيين يعبرون عن رفضهم لاستقلال الجزائر ولو على نحو غير مباشر: كالادعاء بأن الوجود الفرنسي في الجزائر كان يمكن إصلاحه وتحويله إما إلى نموذج يحتذى به في العلاقة بين ضفتي المتوسط .

والمقصود بالمدنيين في هذا السياق “الأقدام السوداء”، وهم فرنسيون ولدوا وعاشوا في الجزائر طوال سنوات حتى بلغ عددهم المليون نسمة عشية استقلال البلاد واضطروا إلى مغادرتها في العام 1962 خوفاً من الأعمال الانتقامية رغم الحماية التي ضمنتها لهم اتفاقيات إيفيان.

عبد السلام.غ