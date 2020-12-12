الأفلان يحذر من التشويش الداخلي والخارج

كشف حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، بمناسبة الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر2019، إن نجاحها على الرغم مما أحاط بها من إكراهات وتعقيدات ومحاولات تشويش داخلية وخارجية، وخاصة محاولة البرلمان الأوروبي في 26 نوفمبر 2019، التشكيك في المسار الانتخابي بالجزائر والدعوة الصريحة لإفشاله، يعبر عن درجة عالية من الوعي والوطنية للشعب الجزائري الذي قد يختلف أبناؤه، لكنهم لا يقبلون أبدا بأن يتدخل الأجنبي فيما بينهم.

أفاد بيان للافلان تلقت “الوسط” نسخة منه، بمناسبة الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى انتخاب المرشح عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، أن هذه الانتخابات كانت تتويجا لثورة سلمية شارك فيها ملايين الجزائريين للمطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي، وصنع فيها الشعب في ظل تلاحم تام مع الجيش الوطني الشعبي، ملحمة أخرى ستظل راسخة في الأذهان، عن قدرة الجزائريين على تحمل مسؤولياتهم وتغيير أوضاعهم بالطرق السلمية والديمقراطية والحضارية، حيث جرت انتخابات 12/12 في شفافية ونزاهة تامة، وتحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وباعتراف جميع المترشحين، الذين أقروا بفوز المرشح عبد المجيد تبون، وقاموا بتهنئته في مشاهد ديمقراطية لطالما تطلع إليها الجزائريون، فكانت هذه الانتخابات إيذانا بانتقال الجزائر إلى مرحلة أخرى تعود فيها الكلمة فعلا للشعب صاحب السيادة.

كما أشار البيان ذاته، إن الجزائر الجديدة لم تكن شعار انتخابيا يدغدغ عواطف الجزائريين التواقين إلى التغيير والإصلاح، بل كان إيمانا وعزيمة صادقة من رجل عُرف عنه الصدق والصرامة والحزم ومحاربة الفساد والتصدي للانحرافات وقد تلمّس الجزائريون، فعلا عزيمة الرئيس في تغيير الأوضاع وتحقيق العدالة وبسط سلطان القانون على الجميع، وقطع دابر الفساد السياسي والمالي، الذي كاد يتسبب في انهيار الدولة برمتها، فتعهد وأنجز تعديل الدستور، من أجل إعداد أرضية التغيير المؤسساتي على قواعد وأسس جديدة، لتكون مؤسسات الدولة مستقبلا، في خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته، وليست مركزا للثراء الشخصي أو النفوذ أو الفرار من المحاسبة، مضيفا أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها بلادنا والعالم أجمع، خلال السنة الماضية، بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الصعبة التي خلفها الوباء، إلا أن قطار التغيير في الجزائر الجديدة لم يتوقف، مثلما لم تتوقف محاربة الفساد، وتقويم مؤسسات الدولة، وإنصاف الكفاءات، ما أعطى أملا كبيرا خاصة للشباب في المشاركة في بناء الجزائر، والإسهام في وضع السياسات وصناعة القرار.

مريم خميسة