الأغواط.. عين سيدي بأفلو تستغيث

تعتبر بلدية عين سيدي علي الواقعة في الجهة الشمالية من مدينة أفلو بالأغواط من المناطق الريفية التي تتوفر على كثافة سكانية تناهز 15 ألف نسمة ويعتمد سكانها في الغالب على الفلاحة ،وتربية المواشي،غير انه ومع مرور السنين ظلت في نظر قاطنيها من بين المناطق المحرومة التي لم تحضى باهتمام السلطات المحلية على الرغم من محاولة البعض تحسيس المنتخبين المحليين بأنه تم تصنيف منطقتهم في خانة النسيان بعدما تجاهلوا تلك الوعود المعسولة التي كانوا يتغنون بها أيام الحملات الإنتخابية.

عبر سكان الجهة المعزولة عن معاناتهم مع جملة من المشاكل التي حالت دون تمكينهم من ضمان العيش الكريم في الوقت الذي تفاءلوا فيه بمشاريع رؤى فيها انتعاش للمستقبل من اجل القضاء على ملامح التهميش والإقصاء والعزلة ،لاسيما عمليات التحسين الحضري التي أصبحت في خبر كان وعدد من مشاريع البرنامج التنموي البلدي و القطاعي التي اصبحت في حكم المقاولين ،ولعل ما أصبح يرهق شباب الجهة المعروفة بطابعها الفلاحي الخصب ،هو هاجس البطالة في أوساط الشباب و اقتصار إمكانيات التوظيف في المناصب التي توفرها البلدية على المنح التعاقدية كالشبكة الاجتماعية والإدماج المهني بنسبة لم تتعدى 30 بالمائة، مما ساهم في إستفحال الظاهرة بالشكل الذي حرم الكثير من الشباب من توديع العزوبية في غياب تكفل كلي بهذه الفئة نظرا لمحدودية المناصب ، وهو ما جعل المسؤلون يستنجدون بالسلطات الوصية لإضافة مناصب مهنية جديدة في ظل حاجة هؤلاء إلى ضمان لقمة العيش الكريم ، ولأن الفلاحة تظل الشريان الرئيسي في معيشة السكان فان كثيرا من الفلاحين الشباب لم يسايرون متطلبات القطاع بسبب قلة الدعم المالي والمعنوي، ما جعلهم ينفرون من أراضيهم ويتخلون عن خدمتها.

ونفس الأمربالنسبة للموالين الذين ظلوا ينتظرون فقط دعم الدولة لمادة الشعير دون آن يوفروا اكتفائهم الذاتي من الأعلاف التي أرهنتهم مع المجهول، وجعلت غالبيتهم يستقرون في المدن بعد تقلص رؤوس الماشية ،أما بالنسبة لذوق المنجزات التي جعلت الأهالي هناك يتنفسون من خندق العزلة ولو بالصورة التي لم تنسيهم شبح العزلة فان تعزز البلدية ببعض المشاريع الخدماتية ومن بينها مركز للتكوين المهني وثانوية ومتوسطة ،وبعض المرافق الرياضية والشبانية التي من شأنها كسر الروتين القاتل بالجهة ساهم ذلك في تحسين نمطهم المعيشي و لو بالشيئ القليل.

ومعلوم أن الوزير الأول قد ألزم ولاة الجمهورية بالنزول للميدان و الاستماع لانشغالات المواطنين والسعي خلف التكفل بها بتطبيق مبدأ حسب الاولويات والإمكانات المتاحة بهدف تطويق غليان الجبهة الاجتماعية المتسمكة بمطالبها المشروعة للبحث عن حلول جذرية لها بعيدا عن الطرق الترقيعية .

ريم نواري