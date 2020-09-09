الأغلبية النزيهة تغلبت على الأقلية الفاسدة

الحكومة ستواصل مهمتها في محاربة الفساد

ثمن الوزير الأول عبد العزيز جراد الحراك الشعبي المبارك، لافتا بأن الشعب الجزائري هو الذي وقف في 22 فيفري ضد النظام المستبد وضد الظلم، مشددا بأن الأغلبية النزيهة والطاهرة تغلبت عن الأغلبية الفاسدة في الجزائر في كل مؤسسات الجمهورية، ومنها المجلس الشعبي الوطني.

طالب عبد العزيز جراد في كلمة له بالمجلس الشعبي الوطني أثناء عرض مشروع الدستور على رؤساء الكتل البرلمانية بتعاون الجميع لتطهير المجتمع الجزائري ومؤسسات الجمهورية من الفساد، ولفت إلى أن هذا الدستور سيكون انطلاقة جديدة ونوعية في مسار بناء الجزائر الجديدة.

ولفت الوزير الأول أن الشعب الجزائري خرج في 22 فيفري ضد النظام الفاسد والظلم الذي أدى إلى انتهاء الثقة بين الحاكم والمحكوم، مؤكدا ضرورة تكتل الجميع لاسترجاع هذه الثقة التدريجيا.

وشدد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن الحكومة تحارب يوميا الفساد والفاسدين وستواصل مهمتها في محاربة الفاسدين على كل المستويات، لافتا بأن الأغلبية النزيهة والنظيفة هي التي تغلبت على الأقلية الفاسدة، في جميع مؤسسات الدولة ومنها المجلس الشعبي الوطني.

وأكد جراد بأن الدستور سيكون انطلاقة جديدة ونوعية، تمكن الجميع خاصة الشباب من بناء جزائر جديدة، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بيننا هو وثيقة 1 نوفمبر، والتي تجمعنا رغم اختلاف التصورات والتوجهات.

إيمان لواس