الأطباء يحذرون من الكمامة القماشية

مع انتشار الجائحة في أوساط عاصمة الزيبان و أغلب الولايات المجاورة ، وإلى جانب افتقار الصيدليات للكمامات الطبية، انتشرت في الأسواق الكمامات السوداء القماشية التي تهافت المواطنين لاقتنائها باعتبار أنها قابلة للاستعمال لأكثر من مرة، إضافة إلى شكلها الجميل.

حذرت مصادر طبية داخل قطاع الصحة ببسكرة من استعمال الكمامات القماشية السوداء المنتشرة لدى أغلبية المواطنين في الفترة الأخيرة، أين أوضحت ذات المصادر بأن ارتداءها لوحدها غير كاف وغير واق من العدوى، بيد أن حجم الفيروس الصغير جدا يمكنه اختراق مسامات القماش والوصول إلى الفم والأنف بسهولة، حيث ينصح بارتداء الكمامة الطبية التي تباع في الصيدليات ولا بأس إن وضعت فوقها

من جانبهم قال المواطنون بأن تسعيرة الكمامات الطبية مرتفعة نوعا ما أين يشتريها البعض من سعر 50 إلى 70دج للكمامة الواحدة زيادة على ذلك فإنها ذات استعمال مؤقت وترمى، الأمر الذي أرهق جيوب المواطنين الذين لجئوا إلى الكمامات القماشة كحل ثانوي إلى حين انفراج الأزمة.

أحمد ناصري