الأسهم الأمريكية تهبط مع انهيار العقود الآجلة للنفط الأمريكي

نيويورك (رويترز) – هبطت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد أن تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يبرز الفوضى التي أطلقتها جائحة فيروس كورونا إلى الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 592.05 نقطة، أو 2.44 بالمئة، إلي 23650.44 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 51.40 نقطة، أو 1.79 بالمئة، ليغلق عند 2823.16 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 89.41 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 8560.73 نقطة.

المصدر :رويترز