الأسنتيو تناشد الرئيس لإلغاء شهادة التعليم المتوسط

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية “الاسنتيو” في بيان لها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل التدخل بغية إلغاء شهادة امتحان التعليم المتوسط والعمل بالانتقال باعتماد معدل الفصلين مع تخفيضه إلى 09 من 20 وذلك لان تأجيل امتحان شهادة التعليم المتوسط قرار غير محسوب العواقب للعديد من الجهات.

هذا وأكدت الأسنتيو أن ابتعاد التلميذ عن مقاعد الدراسة لمدة تقارب نصف عام وجلبه للامتحان قرارغير مدروس بحكم الآثار النفسية للتلميذ الذي ابتعد فترة طويلة عن المراجعة والحفظ ما يخلق الارتباك والخوف الذي سيتقاسمه معه أوليائهم وهو ما سيعطي نتائج عكسية ، في حين ومن الناحية البيداغوجية فأن ذلك سيؤثر سلبا على العملية البيداغوجية ،حيث سيصعب تنظيم الدخول الاجتماعي خاصة المقبل الذي سيشهد مشاكل تأطيرية بفعل ارتباط مديري المؤسسات والأساتذة في عمليات تأطير الامتحانات (البكالوريا وسشهادة التعليم المتوسط) وكذا الإشراف على مراكز التصحيح وهو ما سيعيق التحضير للدخول المدرسي في توفير الكتاب والتجهيزات وإقامة المخططات البيداغوجية، ومن أجل ذلك صار لزوما إلغاء شهادة التعليم المتوسط حسب بيان الأسنتيو.

محمد بن ترار