احتل الأسطول الحربي البحري الجزائري خامس قوة عسكرية في الشرق الأوسط حسب غلوبال فاير باور، الذي كشف عن وجد اثنان من أضخم 10 أساطيل حربية في العالم، يأتي ترتيبهما في المرتبتين الأولى والثانية، بين أقوى 11 أسطولا حربيا في الشرق الأوسط، تمتلك أكثر من 1500 سفينة، تسيطر على مياه المنطقة وممراتها الاستراتيجية.

ويأتي الأسطول التركي في المرتبة رقم 3، بين أقوى الأساطيل الحربية في الشرق الأوسط، بينما يحتل المرتبة رقم 12 عالميا، بعدد سفن حربية يصل إلى 194 سفينة. وتضم سفن الأسطول التركي 16 فرقاطة، و10 كورفيتات، و12 غواصة، و34 سفينة دورية، و11 كاسحة ألغام.