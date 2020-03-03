الأستاذ الباحث والناشط الاعلامي عبدالرحمان بوثلجة يرد على تصريحات الوزير شيتور

ردّ الأستاذ الباحث والناشط الاعلامي عبدالرحمان بوثلجة، اليوم الثلاثاء، لموقع الوسط حول التصريح المثير للجدل لوزير التعليم العالي شمس الدين شيتور والتي وصف فيها الأساتذة الجامعيين بأنهم أصفار.

وصرح الأستاذ الباحث والناشط الاعلامي من خلال مكالمة هاتفية مع الوسط “فيما يخص تصريح الوزير الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام فإني شخصيا لا أعتقد أن الوزير يقصد مافهم علي أساس أنه إساءة للأساتذة الجامعيين الذين هم تابعون أصلا لوزارة يشرف عليها ويسعى الي تطويرها بهم”.

وأضاف بوثلجة “بالنظر الي تجربة وخبرة البروفيسور شيتور سواء في التسيير كمسؤول في مناصب عالية في الماضي أو كأستاذ أكاديمي وكاتب، فلا يمكن أن تكون هذه نظرته للنخبة الجامعية وقد تكون خانته الكلمات أثناء كلامه بالعربية، أو كان يقصد ضعف التأطير في بعض التخصصات، وفي كل الحالات فهو لايقصد التعميم. وبغض النظر عن بعض الفرقعات الإعلامية التي يحدثها بعض الأشخاص كلما واتتهم الفرصة، والذين لانجد لهم أثرا في الميدان وتواجدهم يقتصر فقط في بعض وسائل الإعلام”.

وفي نفس السياق قال الاستاذ الباحث “إن الأساتذة الباحثين يأملون في الإحترام والتقدير من الجميع، فهم خريجون للجامعة الجزائرية في غالبيتهم ويقدمون تضحيات هائلة من أجل النهوض بها رغم مختلف المشاكل المهنية و الإجتماعية التي يعانون منها. هذا لا ينفي وجود بعض النقائص في التكوين بسبب بعض البرامج والسياسات التي أعتمدت في فترات سابقة . وقطاع التعليم العالي مثله مثل باقي القطاعات الأخري، فرغم مافيه من إمكانيات وكفاءات إلا أنه يحتاج دائما الى تحسيين في الإستراتجيات والمناهج وطرق التسيير من أجل الوصول بالجامعة الجزائرية الى مصاف الجامعات العالمية في الترتيب.