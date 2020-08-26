بقلم د.محمد مرواني / أستاذ جامعي وكاتب صحفي

إن الرتب الأكاديمية التي تزن مسار الأساتذة الباحثين في الجامعة هي الأساس المتين للجامعة وللكيان الأكاديمي ولا يمكن على الإطلاق أن نميع الشهادات ولا الرتب العلمية التي يجب أن تحافظ على سلم من التدرج وأني أرى وهذه قناعة أرافع عنها منذ سنوات إن الانتقال من سلك الأستاذ المساعد الذي يوظف مباشرة بعد التوظيف وهو حامل لشهادة الدكتوراه خاصة بالنسبة للجيل الجديد من الأساتذة يجب أن يمر أيضا عبر انتقال لرتب أخرى تصقل خبرته في التدريس الجامعي لسنوات قابلة للقياس ” لأني أؤمن أن التدرج في الرتب الأكاديمية بالجامعة بالنسبة للأستاذ الجامعي يعتبر مسارا مهنيا في غاية الأهمية فهناك فرق بين أن تتحصل على درجة أكاديمية وبين قدرتك على التدريس في الجامعة …؟ .

أنه يجب أن يكون عدد الأساتذة الجامعيين حسب الاحتياج الوطني الذي يفرضه المسار والمجال ولا يمكن أن نصدر الآلاف من الدكاترة الذين لا يجدون فرص عمل كأساتذة جامعيين في المؤسسات الجامعية فهذا قد يسبب خلل في إستراتيجية تكوين الأساتذة الجدد والتحضير لتوظيفهم في المؤسسة الجامعية فلا يمكن أن نفتح مسابقات الدكتوراه إلا لمسار نوعي لتطوير التعليم في الجامعة وضمان استمرارية منطقية في توظيف الأساتذة وهذا ما يجب أن يكون في مخطط العمل الذي يخص هذا الملف بالذات .

إن التدرج في الرتب الأكاديمية ثم التوظيف بناء على احتياجات ورؤية استشرافية لما تحتاجه الجامعة الجزائرية من كفاءات أكاديمية على المدى القريب والبعيد يعتبر الأولوية الهامة التي يجب الاشتغال عليها على مستوى الوصاية ولا يمكن أن نوظف الآلاف من الدكاترة في تخصصات مشبعة ولا يمكن أن نميع رتبة ” دكتور ” فهذا أمر سيكون ضرره على الجامعة والتعليم العالي كبير.

إننا مع جامعة ستشرف الأداء تؤطر الرتب الأكاديمية وتزن مسار الباحثين المتدرج وتحافظ على كيان موضوعي يجب أن يكون فكلما تميعت الرتب كلما فقدت المؤسسة هويتها وقيمتها في المجال العام وهذا الذي نحذر منه خاصة وان هناك قلقا عاما للعديد من الأوساط الأكاديمية إزاء الشهادات والرتب والمسارات في المؤسسة الجامعية

يجب الحفاظ وبكل صرامة على ثقافة ” المهن والرتب العلمية والدرجات الأكاديمية التي يجب ألا تقع في فخ ” التمييع والتسطيح فنجد أمامنا مشهدا لألف “دكتور ” لا يجدون حتى وظائف للتدريس وممارسة الوظيفية الأكاديمية بل إن تبني رؤية عميقة في تكوين الطلبة الباحثين في مسارات ” الدكتوراه ” وتأطير العملية بمختلف أبعادها العلمية والقانونية والتنظيمية يشكل في الوقت الراهن أولوية هامة خاصة وان المقاربة الحالية تفرض اختلالات عديدة في المسار إذ لايجد قطاع معتبر من الطلبة ومنهم متفوقون ومشروع أساتذة باحثين بامتياز وظائف لهم في الجامعات كما أن العديد من الأساتذة الجامعيين المتعاقدين يرافعون من سنوات عن توظيفهم وبالتالي قد نجد أنفسنا ضمن المشهد الجامعي الأكاديمي أمام عدد هائل من ” الدكاترة ” الذين لايجدون وظائف وتفقد الرتب الأكاديمية ومساراتها القابلة للقياس قيمتها ومصداقيتها وهذا لايخدم الجامعة الجزائرية على الإطلاق .

أننا ندعو إلى نظام تكوين جامعي في مسارات الدكتوراه يزن برؤية عميقة الرتب والتأطير والاحتياج الوطني الذي يفرض توظيف أساتذة جامعيين ولا يمكن على الإطلاق أن نكون طلبة يناقشون أطروحاتهم في الدكتوراه ثم لا يجدون وظائف ولا فرص لممارسة أي وظائف تتناسب ومؤهلاتهم وهذا يكون ضرره أيضا على مسار ما بعد التدرج في الجامعة عميقا فالجامعة تؤطر بأساتذة رتبهم الأكاديمية عنوان لمسار مهني وعلمي ثري متدرج ولا يمكن على الإطلاق أن يوظف لدينا أستاذ ليقفز في لمح البصر درجات من الرتب دون أن يكون هناك مسار آخر للمهنية والأقدمية وما تقتضيه حكمة الزمن والخبرة التي تكتسب لسنوات .

نحذر من أي تمييع للرتب الأكاديمية أو تعامل غير دقيق ولا عميق مع العدد الموجود من الشباب الدكاترة الذين لايجدون ما يثبت مساراهم وشهاداتهم الجامعية العليا فالمسألة أراها برؤية مغايرة تماما تحيل إلى أن الجامعة في حاجة “الأستاذ ” أما ” الدكتور” و” البروفيسور ” فهي رتب يجب أن تعيش بعيدا عن أي تمييع وتسطيح توضع في المقامات التي تزن وضمن المسارات التي تثبت الكيان وهذا الذي يطلب في القادم من مراحل سيكون فيها توظيف الأساتذة الجامعيين الجدد أولوية تفاديا لأي وضع قد يسبب خلل خطير في مسارات الوظائف الأكاديمية التي يجب أن لا تكون تحت وقع بطالة قد تلغي تماما قيمة شهادة عليا تؤهل صاحبها لوظيفة أكاديمية يجب أن تكون موجودة بمجرد فتح مسابقات الالتحاق بالجامعات فلا نكون إلا من أجل تأطير وتوظيف وهذه هي المقاربة التي ستحفظ للجامعة كيانها ولرتب أساتذتها قيمتها الرمزية فلا تكون الرتب ولا الدرجات ولا الشهادات مجرد أمر يطلب في ممارسة المسار بل هي مقامات تحفظ برؤية وسياسة تزن جيدا ما يطلب في الجامعة وما يجب أن يحافظ عليه في مسار التكوين والتأطير والتوظيف فهي معادلة هامة يجب الانتباه إليها لاعتبارات إستراتيجية .