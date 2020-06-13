الأزمة بين التهويل والتهوين

بقلم: احسن خلاص

تشاء الصدف أن يتزامن مرور ستة أشهر على تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية مع ذكرى 19 جوان 1965، اليوم الذي انقلب فيه الرئيس هواري بومدين على الرئيس احمد بن بله، وكما كان خطاب الرئيس بومدين يحمل نزعة ثورية وتصحيحية فقد أظهر خطاب تبون الذي أعقب أداء القسم طموحا لإحداث تغييرات جذرية في ظرف متميز بمظاهرات الحراك الشعبي الذي ظل يعبر عن رغبة أكبر في القطيعة مع النظام القائم، بدل الاكتفاء بالنظر إلى ما حدث العام الماضي بأنه انقلاب شعبي على نظام بوتفليقة فقط.

دخل الرئيس الجديد بمجرد انتهاء مراسيم التنصيب في العمل الجاد وفي أجندته مواجهة مخلفات أزمة سياسية ووضع اقتصادي مهدد بانهيار التماسك الاجتماعي فضلا عن الشروع في إحداث تغييرات هيكلية عميقة وإجراء تصحيحات دقيقة في نظام ولد في الأزمات وترعرع فيها بغية إتاحة قدر من الاستقرار الذي يتيح استمرار نظام الدولة لأكبر فترة من الزمن أمام التقلبات المحلية والدولية.

لقد أصبح واضحا من خطاب السلطة الأخير وممارساتها أن الانشغال الأساسي لها إنما هو مواجهة العوامل المتداخلة المهددة لاستقرار السلطة القائمة واضطراب علاقتها بالمجتمع والمستهدفة عوامل الثقة بينها وبين الشعب. ومما يدل على هذا الحرص وقوف القنوات الرسمية للدولة وخطاب الرئيس تبون ذاته لصد الحملات الإعلامية الأجنبية لاسيما ما بثته قناة فرنسية حول الحراك الشعبي الذي رأت فيه إساءة بالغة للجزائر دولة وشعبا وما تموج به شبكات التواصل الاجتماعي من حملات تشكيك في دوام حالة الاستقرار القائمة والإنذار بقيام القيامة بمناسبة الدخول الاجتماعي المقبل بسبب تداعيات الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا وعودة الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف القطاعات للمطالبة بالعمل والسكن ورفع الأجور كتلك المطالب التي لا يزال يرفعها سلك التدريس في جميع أطواره.

غير أن الملفت للانتباه ما ذكره الرئيس تبون في لقائه الأخير مع الصحافة بأنه يتابع يوميا عبر القنوات التلفزيونية ويقرأ قبل خروجه من البيت ما يقرب من 40 صحيفة إلى جانب عشرات التقارير التي استنتج منها أن “هناك جهات ما تحضر لشيء ما” متوعدا هذه الجهات بإفشال مخططاتها الجديدة كما فشلت المخططات السابقة. وذكر مثالا عن قناة أجنبية معتمدة في الجزائر التي أظهرت مواطنين ممتعضين من الزيادات الأخيرة على الوقود. وقبل أن يعترف بمشروعية الكثير من المطالب المتراكمة من العهد السابق نبه إلى أن هذه الجهات، التي لم يشر إليها تصريحا، تسعى للدخول من بوابة الجبهة الاجتماعية بعد فشل دخولها من البوابة السياسية داعيا المواطنين البسطاء إلى عدم الانسياق وراء محاولات تأليب الفئات المتضررة على السلطات الوطنية والمحلية مستغلة تداعيات الأزمة الصحية على فئات عريضة من أصحاب المهن اليدوية الحرة والمؤسسات الاقتصادية التي قد تعجز عن تحمل الأضرار الناجمة عن هذه الأزمة. وطالب تبون بأن تمهل الحكومة فترة أخرى لتتمكن فيها من إظهار نيتها وكفاءتها في مواجهة المشكلات المستجدة وصياغة خطة محكمة للإقلاع الاقتصادي الذي وعد به الرئيس في حملته الانتخابية ومختلف خطبه وتصريحاته، فعمر الحكومة لا يتعدى خمسة أشهر وهي فترة غير كافية إذا ما انتزعنا منها فترة شهرين ونصف كان الاهتمام الأساسي والحصري فيها منصبا على مواجهة الوباء المستجد. ويوحي هذا التصريح باستبعاد أي تغيير في الحكومة الحالية في الوقت الراهن كما أشيع في الأيام الأخيرة.

ويحرص خطاب السلطة على إظهار تحكمها في الوضع العام في البلاد ورصدها ومعرفتها بكل مشكلات المواطنين من أقصى البلاد إلى أقصاها ومن قطاع إلى قطاع وقد نبه الرئيس تبون ومعه الناطق باسم الرئاسة إلى أنه أول من اكتشف مناطق الظل التي تأوي ما يقرب من تسعة ملايين جزائري يعيش الإقصاء والتهميش وقد فاجأ الولاة والحكومة بشريط فيديو يظهر معاناة هذه المناطق وأصدر أوامر صارمة بمواجهة هذه الأوضاع في ظرف قصير جدا.

ومن جانب آخر يجتهد خطاب السلطة لتوفير مناخ التهدئة وطمأنة الرأي العام بهوان تداعيات الأزمة وأن الدولة قادرة على تعويض الخسائر الناجمة عن فترة الركود التي يجتازها النشاط الاقتصادي والتجاري وقد أكد الرئيس تبون مجددا في لقائه الصحفي المذكور أنه على استعداد لإنفاق مليار دولار لمعالجة آثار الأزمة دون أن يعني ذلك تبديدا للمال العام وهو ما يعني الدعوة إلى عدم الاستسلام لدعاة التهويل لدفع الدولة لاتخاذ إجراءات الإعفاء من الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي وتسهيل الوصول إلى قروض ميسرة. ونبه تبون إلى أن الدولة تعرف كيف تميز بين المتضررين الحقيقيين والمزيفين، فالأزمة لم تمس الجميع بدرجات متساوية إذ أن الكثير من المؤسسات الخاصة، عكس القطاع العمومي، لم تمتثل لقرار تسريح 50 بالمائة من الموظفين ولا يمكن أن يدعي صاحب مؤسسة تتمتع بصحة مالية جيدة أن مؤسسته انهارت في ظرف شهرين.

ويبدو أن حالة المد والجزر والصراع بين خطاب التهويل وخطاب التهوين في الساحة الإعلامية الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي قد يتواصل لشهور وقد يتحول إلى حلبة لصراعات سياسية في ثوب تقلبات واضطرابات اجتماعية. فهل تساهم عودة الحراك الشعبي بخطاب سياسي واضح يستهدف التغيير السياسي الشامل في ضبط هذا الصراع الذي قد يحتد ويتصاعد يوما بعد يوم، هذا الصراع الذي سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية ويزيد المشكلات تفاقما.