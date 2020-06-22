الأزمة الليبية وصراع المحاور

بقلم: صالح عوض

.. عنوان جديدة لاستنزاف الثروات وسفك الدماء وإشغال دول العرب وإنهاكها.. أي شيطان مريد هذا الذي لا يمل من نصب المكائد للعرب؟ ألا تكفينا فلسطين واحدة كما قال يوما بومدين؟ فهاهو اليمن الآمن المستقر ما الذي أصابه حتى يتبعثر على محاور ودول؟ وسورية ما دهاها لكي يرحل 13 مليون من أهلها؟ والعراق الجرح الذي لا يعرف التآما ألم تكفنا مصيبته؟ وهاهي ليبيا تصبح ساحة حرب تجلب إليها منظمات مرتزقة روسية واحتمال تدخل قوة أفريكوم الأمريكية على الأرض قريبا بعد أن كانت تكتفي بالمراقبة الجوية، وجواسيس فرنسيين وقوات ايطالية وفرنسية.. لماذا هذا الظلم لليبيا وأهلها، لماذا لا يترك أهلها يقررون مصيرهم بأنفسهم؟ لماذا تتدخل دول عربية لزعزعة أمن المنطقة بعواصف أمنية؟ لماذا يغيب القانون الدولي والشرعية الدولية ومواثيق جامعة الدول العربية وكل مواثيق حقوق الإنسان؟ وإن كان مفهوما تكالب الدول الاستعمارية على ليبيا، فكيف نفهم تورط دول عربية في المأساة الليبية..؟

هزيمة حفتر:

بعد رفضه الحلول السياسية تمت هزيمة حفتر في الأسابيع الفائتة وتراجعه السريع ميدانيا إشارة واضحة لاختلال موازين القوة ضده، وهذا يعني بوضوح انتهاء مشروعه، ورغم كل ما يحاول البعض في إسناده إلا أنه تبخر من المشهد السياسي لأنه لا يحمل مشروعا ولا رؤية إنما هي رغبات ثأرية اعتمدت السلاح فسقطت بسقوطه.. ولكن في المقابل لم تستطع حكومة الوفاق استعادة سرت والجفرة وظلت دون تحقيق هدف وحدة التراب الليبي مما يجعل الكلام عن انتهاء الأزمة من باب التمني؟ والمكانين يقعان تحت حماية مصرية روسية مما يشير الى خطورة أن تحمل المرحلة القادمة تقسيما واقعيا لليبيا.. من الواضح ان الإمارات العربية أخذت على عاتقها توفير كل الشروط لإسقاط حكومة الوفاق ولكن من الواضح أيضا إن الإمارات العربية لا تملك رؤية لليبيا ولا تصورا، وأسلوبها في ليبيا لا يختلف عن أسلوبها في اليمن حيث انتهى إلى تكريس انقسام الجنوب عن الشمال والسيطرة على مواقع حساسة سياحية وإستراتيجية في سواحل اليمن.. وهي تدعم حفتر أيضا وليس من المؤكد إنها ستنصره بل لكي تستمر الأزمة وفي ظلها تتمكن من قواعد مهمة بحرية أو اقتصادية.. إن حفتر ينسحب الآن من المشهد السياسي بعد أن انقلب على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وخسر المعركة العسكرية بعد خسارتها أخلاقيا.. وما المبادرة المصرية وبروز عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في المشهد إلا تأكيدا قويا بأن الجميع يريد أن يتخلص من حفتر.. كما أن الموقف المصري المعلن بالأمس بخصوص الجفرة وسرت تأكيد من زاوية أخرى على عدم الثقة بحفتر وقدراته العسكرية في مهمة بسط السيطرة على التراب الليبي.

لن أتطرق لتفصيلات الوضع الميداني فنشرات الأخبار والتلفزيونات العديدة تبث من عدة زوايا المشهد ولكن لابد من رصد الوضع الإقليمي وتوزع القوى فيه لنرى علاقة ما يحصل بليبيا بما عليه المواقف في الإقليم والى أين ستتجه الأمور.

الواقع العربي:

في مرحلة الفراغ الاستراتيجي بسبب غياب الدولة العربية الرائدة أو الجبهة العربية المتماسكة أصبحت المنطقة العربية منطقة مستباحة من الخارج بشكل مباشر أو من قبل امتدادات حالمة بأدوار ما لا يهمها ما يحدث تحركها من تخريب في النسيج السياسي الاجتماعي..

أصبحت المنطقة العربية ساحة تصارع ثلاثة محاور إما بالأصالة أو الوكالة.. ومن الواضح أن هذه المحاور لن تلتقي على مشترك لصالح المنطقة و هي تتصارع في مناطق الغير لتفرض وجودا وحضورا لها في ميزان ترتيبات سياسية قد تشهدها الخريطة السياسية في المرحلة القادمة.

من العبث أن نحاول التفصيل حول هذه المحاور وأدوارها وكيفية عملها قبل الامتلاء يقينا بدور المعلم الأساسي وهو الولايات المتحدة الأمريكية و نزيعها التقليدي في القطبية العالمية روسيا.. كما أنه من العبث عدم الانتباه للدور الصهيوني في صراع هذه المحاور أو في تشكل بعضها لأن الصراع بحد ذاته لمصلحة إسرائيل كما أن مؤسسات الكيان الصهيوني الأمنية والإستراتيجية تتدخل مباشرة في استدامة الصراع وتحقيق أهداف إستراتيجية ضد العرب.. وهنا نريد ان يكون واضحا تماما ان أي تحليل لا يأخذ بعين الأولوية هذه المسألة فإنه سيكون بمثابة تضليل لصانع القرار وللرأي العام في آن واحد.. ودونما اجتهاد تعلن وسائل الإعلام الصهيونية من حين إلى آخر لاسيما في المرحلة الأخيرة عن ترابط بينها وبين البعض العربي في ملفات حساسة لاسيما ملف ليبيا.

المحور الأول: محور تتزعمه إيران ويشمل سورية النازفة ومجموعات شيعية في العراق والحوثيين في اليمن ومجموعات شيعية في البحرين وشرق السعودية.. ويرفع هذا المحور في حركيته شعارات كانت لعقود طويلة محل الإجماع في الأمة لاسيما موضوع فلسطين والتصدي للأجانب وضرورة طردهم من المنطقة.. وينشط هذا المحور لتشكيل منطقة نفوذ تتواصل من طهران إلى البحر المتوسط مرورا بالعراق.. ولا يخفي هذا المحور انه أصبح قاعدة للمسلمين الشيعة وفي تحالف مع قوى سنية ضد المحاور الأخرى.. وقد حقق هذا المحور تواجدا مهما في أكثر من ساحة: العراق ولبنان واليمن وسورية.

المحور الثاني: محور تركيا وقطر والإخوان المسلمين وهو محور يمتد واسعا في المنطقة العربية لاسيما في النخب الثقافية والاجتماعية التي استطاعت أن تكون جسم الربيع العربي الأكبر وتمكنت من الوصول إلى الحكم في مصر وتونس وأصبحت ذات حضور كبير ومهم في ليبيا.. ويتحرك هذا المحور في ظل تهدئة إستراتيجية مع الغرب الاستعماري بل وتقاطعات تكبر وتصغر من مكان إلى آخر.. وتعتبر تركيا ونموذجها الاقتصادي والسياسي ملهمة لهذا المحور.. ولقد لحقت خسائر كبيرة به كان أعظمها ما حدث له في مصر واليمن حيث خسر أمام محور مصر والسعودية والإمارات، وخسر في سورية واليمن أمام محور إيران وحلفائها..

المحور الثالث: محور الإمارات العربية والسعودية ومصر و تأتي خطورة هذا المحور كونه بإضلاعه الثلاثة العربية في معزل عن الإجماع العربي الا انه يمتلك قوة اقتصادية ضخمة وكتلة بشرية هائلة تمكنه من التأثير على مجريات الصراع في المنطقة.. واستطاع هذا المحور ان يفشل “الربيع العربي” في أماكن عدة وينقض عليه في أكثر من مكان ويلحق به خسائر فادحة وبعض أطراف هذا المحور بالتقاطع مع أطراف في المحور السابق ممثلا في تركيا وقطر والأخوان تساندا في صناعة المأزق السوري.. ورغم أنه لم يكن محددا بدقة لأهدافه إلا انه كان قوة رهيبة في المواجهة وقد انتهى بعد زمن بأزمات كبيرة في سورية واليمن ويبدو لأن ليبيا نمط مختلف سيدفع هذا المحور ثمن تدخله أغلى كثيرا وسريعا لاختلاف اللاعبين ولتغير الموقف الدولي ولأسباب عديدة أخرى.. ثم ان المأزق الليبي يأتي في مرحلة انشغال حسّاسة تعيشها مصر في مواجهة أزمات ثلاث: كورونا والإرهاب في سيناء وسد النهضة، لهذا من المستبعد أن تتفرغ مصر لتصاعد الأحداث في ليبيا رغم ما صدر عنها من تهديدات مؤخرا.

صراع المحاور:

بين هذه المحاور صراع حاد لفرض الهيمنة على المنطقة العربية لاسيما مناطق التنازع والصراع كسورية والعراق وفلسطين واليمن وليبيا.. وفي حين كانت المعركة واضحة المعالم في سورية وكان كلام ولي العهد السعودي وولي العهد الاماراتي واضحا للسوريين: اخرجوا الإيرانيين وخذوا منا ما شئتم للإعمار.. وقد سبق للسعودية والإمارات الدفع بمئات ملايين الدولارات لمجموعات النصرة والمجموعات المسلحة الأخرى وتزويد المسلحين بالمال والسلاح.. في حين وقفت إيران مع الدولة السورية تقاتل باستماتة وفي الجانب الآخر كان الإخوان وقطر وتركيا يحاولون جهدهم أن ينتزعوا السيطرة على المعارضة من القوى الأخرى إلا أن نتائج الصراع الدامي أفقدت تركيا ومحورها إلى حد الآن الفوائد الكبيرة كما أنها اثبتت لمحور الإمارات أنه لن يتمكن من تشكيل الوضع في سوريا، وكذلك فان المحور الإيراني يواجه لحظات صعبة بعد أن جيّر الروس كل الانتصارات لهم، وحددوا إحداثيات للتواجد الإيراني، وكشفوا الغطاء عن الأهداف الإيرانية في سورية، فتعرضت لقصف جوي إسرائيلي من حين إلى آخر..

وفي اليمن كان تدخل الإمارات والسعودية العنيف بحجة مواجهة المحور الإيراني مواجهة أثبتت السنوات السابقة أنها مكلفة للغاية وأن الإماراتيين والسعوديين أصبحوا أهدافا لعمليات مسلحة في اليمن بل وفي العمق السعودي بعد أن توزعوا مناطقه على نفوذهم.. فيما يحاول أردوغان إرسال مندوبين إلى اليمن لتنشيط العلاقات الاقتصادية معه ووضع قدما له في اليمن بعد أن ركز له قدما في الصومال والسودان..

أما العراق بعد أن أعلن عن الاتفاق لسحب القوات الأمريكية منه تطور التصارع بين تيار موال لإيران، وآخر السعودية ونشبت تنازعات كثيرة وواضحة في المشهد السياسي.. ولم تكن تركيا بعيدة عن المشهد العراقي وحاولت كثيرا الحصول على هيمنة على جزء منه في كركوك ودخلت مماحكات عديدة مع الحكام في المنطقة.

تعيش هذه المحاور حالة توازن قوة أو توازن ضعف إلى حد كبير في اتجاه بعضها في أكثر من مكان.. ويتقاطع المحور السعودي الإماراتي المصري في تحالف ضمن خطة مشتركة في محاولة إبعاد المحور التركي الإخواني القطري من المنطقة سورية وليبيا واليمن، كما أن له هدفا استراتيجيا آخر وهو إبعاد الإيرانيين من سورية، وما يقال عن سورية يقال عن العراق حيث بلغ الاحتدام أوجه بين من يدعون للعلاقة مع السعودية وبين الرافضين لها والداعين بتوثيق العلاقة مع إيران وهي معركة شرسة أظهرت شخصيات على الجانبين الشيعي والسني في عملية استبدال مواقع في الصراع..

نتيجة الصراع:

ماذا يعني هذا؟: لن تجد الدوائر الاستعمارية وقتا وظرفا ووقائع أنسب من هذه الخريطة السياسية الممزقة في المنطقة لذلك يحرصون باستمرار على ان لا يفض الاشتباك فيما بينها ويزودوا أطراف الصراع بما يحقق ديمومته.. بوضوح يعني أن الصراع على أرضنا العربية أصبح موزعا على ثلاثة محاور متنازعة لا يقبل أحدها حضور المحورين الآخرين، لاسيما الصراع العنيف بين المحور التركي القطري الإخواني والمحور الإماراتي السعودي المصري.. ورغم ان لبعض أطراف المحاور ومركزيتها علاقات اقتصادية وتجارية فيما بينها كما هو الحال بين تركيا وإيران إلا أن التصارع بينهم يتم نقله في ساحات الاشتباك على الأرض العربية .

من الواضح انه سيكون صعبا ان ينتصر محور من المحاور المطروحة ويفرض نفسه ويغيب المحورين الآخرين او فلنقل على الأقل ان الصياغات الكبرى للمنطقة معمولة بهذه الطريقة لكي تستنزف المنطقة ثرواتها في شراء السلاح غالي التكلفة وتقديم خسائر فادحة في الأرواح والمجتمعات وليس من منتصر فيها.

إن صراع المحاور الثلاثة تجاه بعضها البعض سيستمر إلى أمد بعيد وهو سيكون الوصفة الأكثر مثالية بالنسبة للأمريكان الذين يوزعون الأدوار أو يدفعون بالبعض الى ادوار ما.. ومن غير الواضح ان ينتصر أحد المحاور انتصارات إستراتيجية على المحورين الآخرين ولن يكون مقبولا له أن ينتصر.. هنا تصبح الحقائق مكشوفة إن المنطقة العربية منطقة تطاحن واستنزاف وسيظل الأمر كذلك حتى يتم تحرك دول عربية وازنة تفرض على الجميع إخلاء الساحة من الصراع الإقليمي والدولي..

سؤال وجواب:

الموضوع الليبي الساخن يطرح السؤال المكرر والملح من جديد هل قدر أمتنا أن تتمحور على قوى التمزيق والصراع العدمي؟ وهل سيكون أحد في الإقليم بمنأى عن نتائج هذا الصراع الدامي؟ أليس بالإمكان وجود حلول أخرى؟

قد يبدو الحياد والنأي بالنفس ليس دوما هو الحل لأن نار الصراع قد تتبعثر فتصيب أمن المنطقة كلها.. ومن هنا يصبح على دول المغرب العربي أن تمتلك المبادرة باحتواء الأزمة ضمن سياقها الطبيعي نحو الكل الليبي بناء على سلسلة الاتفاقات السابقة وإزاحة المبادرات التفجيرية والإقصائية وتوجيه رسائل واضحة لأصحاب الأجندات بالكف عن العبث في المشهد الليبي الذي يعتبر للمغرب العربي أمنا قوميا.. والله غالب على أمره.