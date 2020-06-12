الأزمات … وولادة أزمة الثقة..

لم يكن متوقعا أبدا التحدي الذي فرضه العالم على البشر في آخر ستة أشهر، فرغم كل الارقام والدراسات والبحوث التي تبشر أنها وصلت لحل لتعود أدراجها إلى نقطة البداية جارة أذيال الخيبة من علم كان يخيل لنا أنه وصل أوجه ورغم الاعتقاد السائد أنه يوجد الكثير والكثير في غياهب المجهول، إلا أن جائحة كورونا أرجعت العالم سنينا ضوئية إلى الخلف لنعود إلى الفطرة مثلث بسيط وصغير بيت مغلق نظيف بباب موصد، اسرة متلاحمة في وجه العدو، ايمان مضاعف باالله وباي اله يؤمن به بنو البشر.

في اعتقادي المتواضع، مابعد كورونا يجب أن يفتح المجال للدراسات النفسية والاجتماعية وأثر هذه الأزمات على الفرد والمجتمع على حد سواء وربطه بجميع العلوم الأخرى تطبيقية أو تجريبية أو طبيعية والاهتمام بجميع أنواع العلوم والبحوث والدراسات وترقية العلم والعلماء وإعطاء لكل ذي حق حقه .

لقد اجزم الجميع على رداءة التي كانت متفشية في العقول فيما قبل كورونا، كمٌ مذهل من الجهل والأخطر أننا كنا نعتقد أننا متطورون ومتحضرون ، أما الآن فقد أصبح الشك والقلق عنوانا في كل بيت ليولد بذلك أزمة ثقة حقيقية بين الانسان وأخيه والانسان ومجتمعه .

يحضرني قصة حقيقية لمتعافي من كورونا في أحد الدول العربية طلب منه التبرع بخلاياه الجذعية علها تكون دواءا وعلاجا لمريض يرقد في حالة حرجة في المستشفيات ليأتي الرفض القاطع منه معللا ذلك أنه تعافى من كورونا بعدما عانى الويلات وبعد أن عومل معاملة قاسية من الأهل والاصدقاء والجيران حيث قوبل بالرفض من كل أطياف المجتمع هو وأفراد عائلته الذين لم يمرضوا أصلا ولكن ذنبهم أن والدهم كان يوما من الأيام ” مصابا بلعنة كورونا”.

فعلا يجب إعادة النظر في المنظومة الأخلاقية والمجتمعية التي وصلنا اليها بعد تعافي المنظومة الصحية بإذن الله لأنها تنذر بقنبلة لا تقل خطرا عن الانتشار الفيروسي المخيف والسريع وعن جميع أنواع الأمراض أو الحروب التي من الممكن أن تعصف بالبشرية .

ودمتم سالمين…

فاطمة الزهراء شنتوف

باحثة اقتصادية جزائرية