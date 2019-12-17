الأرندي يدعو الرئيس لتهيئة شروط حوار ناجح

أكد المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي تحرره من صفة الحزب المساند بدخوله سباق الرئاسيات لأول مرة في تاريخه بمرشحه الأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي وبرنامجه الانتخابي”.

ودعا المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ،أمس، في بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني بمقره المركزي في العاصمة الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية إلى ضرورة تهيئة الشروط لقيام حوار وطني ناجح” وأشاد ذات الحزب “بالدور الريادي للشعب الجزائري بمساهمته الفعالة في إنجاح الموعد الانتخابي وتفويت الفرصة عن المشككين في تنظيمها، معتبرا الانتخابات محطة هامة لتكريس الإرادة الشعبية” كما ثمن الحزب “دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إنجاح العملية الانتخابية، مجددا بذلك التحية لمؤسسة الجيش التي حرصت على نجاح وتأمين كل الشروط التي مكنت مواطناتنا ومواطنينا من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف”.

باية ع