الأرندي قدم 63 مقترحا لتعديل الدستور

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, بالجزائر العاصمة, على انخراط حزبه في بناء الجمهورية الجديدة ومساندته لأي وثيقة دستور توافقي لا تمس بمقومات الشعب الجزائري, مشيرا إلى أن التجمع أنهى “عهد المساندة ولا يدعم إلا المشاريع التي تخدم مصلحة الوطن”.

وخلال إشرافه على افتتاح فعاليات ندوة وطنية تكوينية للمكلفين بالاتصال الالكتروني على مستوى المكاتب الولائية للحزب, قال السيد زيتوني أن حزبه “سينخرط في بناء الجمهورية الجديدة والتحول الديمقراطي, وسيدعو للتصويت ب (نعم) على أي وثيقة دستور جزائري توافقي لا تمس بمقومات الشعب “, مضيفا “نوافق على 80 بالمائة من محتوى وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وقدمنا 63 اقتراحا بخصوص بعض المسائل التقنية التي درسناها بكل روح مسؤولية”.

وفي ذات السياق, شدد الأمين العام على أن التجمع الوطني الديمقراطي “أنهى عهد المساندة, ولا يدعم إلا المشاريع التي تخدم البلاد”.

“لا نريد أن يخدم الدستور شخصا معينا أو عهدة معينة بل نطمح إلى دستور توافقي يخدم الشعب والوطن”, كما قال مشيرا إلى أن “الاستفتاء الشعبي محطة فاصلة في حياة الجمهورية وبناء دولة جديدة بمبادئ التطور والحداثة وحقوق الانسان”وفي رده على سؤال حول مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور وحل المجالس البلدية والولائية, قال زيتوني إن حزبه “سينخرط كغيره من الأحزاب في مسعى تجديد المجالس, وليست لدينا مخاوف من هذه الخطوة, (…) لسنا خائفين من التجديد وسننافس بكل قوة”.

وبخصوص الندوة التكوينية للمكلفين بالاتصال الالكتروني, قال المسؤول الأول في الحزب إنها تأتي في إطار اللقاءات التي باشرها المكتب الوطني في المؤتمرالأخير بعد انتخاب القيادة الجديدة لإعادة بعث الحزب من جديد بعدما عرف بعض الانتكاسات, وذلك من خلال إعادة فتح باب الانخراط وهيكلة الحزب, إلى جانب استرجاع الطاقات التي أسسته وعملت فيه من خلال تنصيب لجان تشرف على هذه العملية.