الأرسيدي يعلق مشاركته في الحراك

أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تعليق المشاركة في كل النشاطات التي من شأنها أن تكون ناقلا وناشرا لوباء كورونا، وذلك إلى غاية أن تتحسن الوضعية الصحية التي يتابعها أخصائيو الصحة العمومية

وجاء في بيان للحزب أمام الخطورة القصوى للوباء الذي يحوم على الجزائريين و الجزائريات، و الذي تشير إليه منظمة الصحة العالمية و كل أخصائيي الصحة، يرى الأرسيدي أن الساعة ليست مواتية لا للحسابات السياسية و لا للتردد وناشد الأرسيدي كل المواطنين والمواطنات و كل القوى الحية في البلاد إلى تفضيل كل أشكال المؤازرة الأفقية التي يزخر بها تاريخنا العريق و التي تغذّت منها حركة فيفري الثورية و عملت على إحياءها.

بالمقابل حمل الحزب السلطات العليا للبلاد التي فرضت نفسها على الوطن كل النقائص في تعبئة و تسخير كل الإمكانيات الوطنية في الصالح العام.

باية ع