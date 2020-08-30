الأرسيدي يصف التعريب بالفكر الإرهابي

* تعميم الفرنسية لمواجهة الظلامية في المدرسة

دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في مشروعه السياسي الجديد إلى العودة إلى تعميم اللغة الفرنسية بالمجتمع الجزائري خاصة بالمؤسسات التربوية، متناسيا طلبات الشعب الجزائري في الحراك الداعية إلى تعميم اللغة الانجليزية , بدل لغة المستعمر الجامدة تكنولوجيا وعالميا ، كما وصف في انزلاق جديد و خطير في أن واحد اللغة العربية والتعريب بالفكر الإرهابي المتطرف ويوظف حسبه كإستراتيجية للاستيلاء على السلطة من قبل أقلية .

وقال رئيس الحزب محسن بلعباس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك في سياق شرح المشروع السياسي الجديد للحزب أن التعريب لم يوظف إلا كإستراتيجية للاستيلاء على السلطة من قبل أقلية , وفي انزلاقات جديدة لهذا الحزب وصف التعريب باعتباره ثقافة الأم في المجتمع الجزائري بأنه إرهاب فكري التي تذهب المدرسة حسبه الضحية الأولى للإرهاب الفكري من خلال كما يزعم طمس الإرث الثقافي وازدراء العقلانية، ورفض العالمية وهو ما أدى بالمنظومة التربوية إلى المأزق مقارنة بالمعايير العالمية.

كما قال رئيس الأرسيدي في وصف المنظومة التربوية الحالية بالظلامية مشيرا إلى أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يدافع من أجل منظومة تربوية سليمة ومطهرة من الإيديولوجية الظلامية والرجعية وأمام كل هذا الانتقام من الثواب الوطنية ممثلة في اللغة اقترح محسن بلعباس وبدون تحفظ تعميم اللغة الفرنسية داعيا في هذا السياق إلى استعمال اللغة الفرنسية لتعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وسعى إلى تبرير هذا المطلب بما يحدث في الجارتين تونس والمغرب , كما اعتبر ذات المسؤول الحزبي ان الثورة الثقافية التي عاشتها البلاد خلال حقبة سبعينيات القرن الماضي هي بمثابة نموذجاً للاستلاب الأيديولوجي وتشويه الهوية وتزوير التاريخ كما هاجم من وصفهم دعاة الإيديولوجية العربية الإسلاماوية الأكثر طائفية وشعبوية واتهمهم بالعمل على طمس التاريخ ومحو أجزاء من الثقافة الاجتماعية برمتها كانت في زمن ماضي كما دعا التجمع في مشروعه السياسي الجديد إلى ضرورة الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، واعتبر ذلك بمثابة خطوة إلى الأمام، من شأنها أن تساهم في رفع الحواجز التي تعيق قيام ديناميكية حقيقية للتنمية، وفي تركيز الطاقات الوطنية على العمل وتعبئة شعبنا في بناء اقتصاد قوي ومتطور.

باية ع