الأديبة “ربيعة جلطي” تصرح ل “الوسط”: التكريم تتويج وتقدير لمساري الإبداعي بالعربية

كرمت أمس الخميس المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام بلندن الشاعرة والروائية الجزائرية الدكتورة “ربيعة جلطي” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المصادف ل 18 ديسمبر إلى جانب كبار المبدعين والباحثين من دول العالم، وفي السياق صرحت الأديبة “ربيعة جلطي” في اتصال جمعها بيومية “الوسط” مباشرة بعد حفل التكريم الذي نظم بتقنية الزوم بسبب جائحة كورونا قائلة:”(سعدت وتشرفت بتكريمي من طرف المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المصادف ليوم 18 ديسمبر الذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يكون يوما عالميا للاحتفال باللغة العربية. أعتبر هذا التكريم ذلك تتويجا لي وتقديرا لمساري الإبداعي الروائي والشعري والأكاديمي. سعدت أيضا لأن هذا التكريم جمعني مع كوكبة من المبدعين والباحثين من أقطار العالم. وهذا التكريم هو اعتراف لما وصل إليه حال الإبداع والكتابة باللغة العربية في بلادي الجزائر، هادفا إلى انسجام وتعايش معرفيين في الحقل الإبداعي الجزائري بلغاته العربية و الأمازيغية والفرنسية.). وفي سؤال لنا عن واقع ومآل اللغة العربية في الوقت الراهن والمستقبل أجابت صاحبة رواية “الذروة”(نعرف أن اللغة العربية إحدى أخوات اللغات السامية لأهل مابين النهرين وجزيرة العرب والشام، جاءت من منبت التاريخ، وكانت دوما لغة مفتوحة على الآخر، على الأمم والأقوام الأخرى وألسنتهم، لأسباب تاريخية وسياسية وجغرافية، من فارسية ويونانية وحبشية وعبرانية وسنسكريتية وغيرها، لتزداد ثراء وتسجل محطات مهمة في تاريخها ،ومنها نهضة القرنين الأول والثاني قبل الإسلام الذي سيأتي كتابه السماوي بلسانها. لكن هذه اللغة العربية التي منحت الإنسانية ابن رشد، وجابر بن حيان، والخوارزمي، وابن سينا وغيرهم الكثير أين هي الآن؟ صحيح أنها تحتل المركز الرابع بعد الانجليزية والفرنسية والإسبانية اللغات الأكثر انتشارا في العالم، وصحيح أن بها يتحدث أكثر من أربعمائة مليون على الكوكب، إلا أن السؤال الذي لا مهرب منه هو ما علاقتها بالعصر؟ وبالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ وإنتاج الموارد والبرمجيات الحديثة، والعلوم التطبيقية تطويعها لها وتحليلها؟ ولماذا لا تنجذب إليها الأجيال الجديدة بقوة؟ ثم ما مدى فعالية المجامع اللغة العربية التي ترصد ما ينتجه الآخرون، وقبل أن تقبض عليه وتضع له اسما يكون قد تجاوزه الزمن؟ . لابد من الاعتراف بأن لا ذنب للغة. اللغة كأي كائن حي، إذا ما ذلّ أهلها ذلّت وإذا هم صنعوا المجد نفُست وعزّت. هذا العصر، عصرنا سريع الخطو هذا، يضع، لا محالة، أمام اللغة العربية تحديات كبيرة، كي تصبح لغة الفتوحات العلمية، والمعرفية والتكنولوجية، وسعادة الإنسانية ورقيها.كل عام واللغة العربية واللغات الإنسانية بخير.).

أحسن مرزوق