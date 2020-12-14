الأدب والفن في معركة الوجود والنهضة

بقلم: صالح عوض

في الثورات والتحولات الكبرى في حياة شعب وأمة يأخذ الفن والثقافة والأدب الدور الأساس في بعث الحياة في المجتمع ويكون المرافق الضروري لمسيرة الكفاح والوارث الحقيقي للثورة.

أما الآن فلقد غاب الأدب والفن عن صناعة الرواية المرجعية الثقافية لدى معظم شعوبنا العربية فيما هي تخوض معارك الوجود والنهضة وفلسطين.. يعني بوضوح أننا فقدنا نصف فرص الانتصار، كما أن النصف الآخر موزع على مقاومة محرومة من الفن الذي يجعلها في مكانة المحبب المقدس وسياسة تجاوزت الحقوق لتنازلات تقتل الروح وتجلب الإحباط.

في المسيرة الإنسانية اللاحبة لم يسجل لحركة مجتمعية البقاء والتقدم إن هي افتقرت للثقافة والأدب والفن.. أنها حينذاك تكون فورة نفسية نزقة تدوسها روايات الآخرين.. ولا تعدو أن تموت حيث آخر قطرات دماء ضحاياها.

أهمية الأدب والفن:

في خضم الضخ الإعلامي ومحاولات تكريس الرواية المعادية ليس فقط في المجتمعات الدولية بل وفي مجتمعاتنا يكون اللجوء إلى علم النفس وعلم الاجتماع ضروريا لفهم كيفية تشكل العادات والمسلمات في وعي الناس.. إنه لمن المحزن أن تصبح نخب في مجتمعاتنا العربية تردد الرواية المعادية وهذا يعبر بوضوح عن تقنية عالية تتزود بها الرواية الغربية وأدوات فاعلة قادرة على الاختراق.. كما يعبر عن هشاشة حصوننا الثقافية.

فمنذ البداية يحمل الإنسان الرواية يفسر بها ما مضى ويحمل كذلك الأحلام ينظر من خلالها آماله وأهدافه.. ويجد الإنسان نفسه فيما كتب ويكتب او يترجم في حالة فنية، وبمقدار ما يقترب العمل الأدبي والفني من مكنونه النفسي والوجداني ترتقي روحه وتنهض همته ولكم قال قادة كبار: ان للكلمة الدور الأكبر في انتصارات الثورات.

الأفكار الخاصة بالتحرر والنهضة او العمل المباشر في معارك التحرير والنهضة لا يستطيعان رسم معالم الطريق الحقيقية لكفاح شعب ولا يستطيعان صيانة العواطف والدفاع عن الواجب ان حرما من الانسياح في المجالات الأخرى العديدة مخاطبة للوجود الإنساني جملة وهنا يأتي دور الغناء والشعر والرواية والترجمات والمنطق وكل ماله من علاقة بمناشط الحياة.

هذا بالنسبة لدور الادب والفن في السياق العام لحركة المجتمع المعني.. وهناك دور مهم على صعيد الشخص فالأدب والفن والثقافة تزكي الروح وتهذب الخلق وترتقي بالمشاعر وتفتح أبواب الإنسانية لكل لقاحات الخير من كل اتجاه وتسقط الخبث والسطحي.. كما أن للأدب والفن الدور الكبير في توسيع دائرة المشاعر والتذوق و تسلية الإنسان وفتح الآفاق أمامه وأمام تخيله وتزويده بالروح المعنوية الفاعلة الضرورية لمواصلة الدرب بلا تلعثم.

فالأدب والفن بهذا المعيار حاجة إنسانية على صعيد الشخص والمجتمع لا يمكن الاستغناء عنها في تدفق حياة المجموع نحو الأهداف الكبيرة وهما المعبران عن الحضور والفاعلان في المسيرة البشرية وبدونهما ليس من إمكانية تقديم صورة الخاص الى لعام..

كما أنهما حاجة للبشرية لتقريب الرؤى والتفاهمات والحاجات بين شعوب الكرة الأرضية التي تعيش واحدة من أبشع محاولات تشويه الروايات واختلاق معطيات ووقائع يتم خلالها إسقاط النماذج الثورية وتشنيعها وإظهارها على غير ما هي عليه لكي يتم التغطية على إشعاعاتها الإنسانية.

الجزائر وفرنسا:

لئن كانت الثورة الفرنسية على الإقطاع والكنيسة قاطرة التحولات الفكرية والقيمية في أوربا وأمريكا.. فلقد كانت الثورة الجزائرية قاطرة حركات التحرر الوطني في أفريقيا وأمريكا اللاتينية واسيا والوطن العربي.

لقد أسقطت الثورة الفرنسية الحكم الديكتاتوري وأسست الجمهورية وغيرت بشكل عميق مسيرة النظام السياسي في العالم وألهمت البلدان الأوربية بربيع أوربا في 1848 فلقد أصبحت نقطة تحول في تاريخ اوربا الحديث وتركت نتائج مستمرة في المفاهيم وتنظيم العلاقات والتأثير في الشعوب والحضارة الإنسانية.. ولقد أحدثت الانفصام بين الكنيسة والسياسة وأحلت محل التصورات السابقة مفاهيم ليبرالية ولائكية.. وما كان لها ان تصل رسالتها الى العالمين لولا وجود صحف وكتاب وفنانين متميزين انتشروا بالمئات يكرسون في وعي الناس قيم الثورة وشعاراتها ويزينون أفعالها ويغطون على بشاعتها وعنفها، فكانت الرواية والقصيدة والمقالة والأغنية أسلحة حاضرة بكل قوة لصناعة ذاكرة ومرجعية تحفظ لفرنسا وأوربا شرقيها وغربيها ثقافة ورواية خاصة.. ولازال الأدب الفن والثقافة في فرنسا في حالة استحضار مستمر لقيم الثورة ونسج الروايات حولها.

ولقد كانت الثورة الجزائرية معجزة الحياة في القرن العشرين، وانتصار حركة التاريخ على قيود الواقع وبلادته.. فلقد تمكنت الثورة الجزائرية من إلحاق الهزيمة التأسيسية للمعسكر الرأسمالي والإمبراطورية الغربية كما استطاعت ان تصل بروحها الى طلائع الشعوب الثورية تنطلق بالثورة ضد الوجود الاستعماري في إفريقيا واسيا.

ولكن لابد من التوضيح ان علاقة الأدب والفن والثقافة بالثورة الجزائرية لم تكن مستقرة وثابتة قبل الثورة وأثناؤها وبعد انتصارها.. فلقد سبق الثورة الجزائرية نهضة فكرية وثقافية وادبية تمثل في مشروع ابن باديس الثقافي التربوي والتنويري.. واثناء سنوات الثورة حرص الثوار ان تكون الكلمة مرافقة لهم وبذلوا جهودا في صياغة الشعار والأغنية والفيلم، ولكن كل ذلك مع كل ما كان له من دور عظيم الا انه لم يكن كافيا ولا يستطيع ان يصمد كثيرا بعد انتصار الثورة.. ورغم ان الثورة الجزائرية تقع في محيط ثقافي عربي إسلامي الا ان الأعمال الأدبية الفنية الحقيقية عبر أدوات الكتابة التاريخية او صياغة الرواية لم تكن في مستوى الثورة العظيمة.

ورغم التأثير البالغ للثورة الجزائرية على الشعوب إلا أن هذا التأثير يعود بشكل شبه مطلق لقوة الفعل الجزائري في الميدان ونتيجته المدوية الا انه بكل أسف لم يجد هذا الفعل العظيم ترجمة من خلال أدوات الإيصال طريقه الى الثقافة العربية لاسيما في المشرق العربي والعالم الإسلامي.. فكان الحديث عن الثورة الجزائرية كلاما مرسلا ينطلق بلا تدقق وبلا تدفق.

في الجزائر وفي الوطن العربي لم يتم تحريك أدوات الفن والأدب لإعادة قراءة الحقبة التاريخية والمقاومة الا بالقليل النذر.. ففي حين تعج المكتبات الفرنسية بروايات وآداب وفنون عن الثورة الفرنسية وقيمها اشترك فيها فرنسيون وأوربيون بل وعرب حتى عادت ملهمة لتيار عالمي رغم ما تحويه من كوارث وخلل إنساني خطير وجنوح متطرف ضد القيم التقليدية.. في هذا الحين لا نكاد نجد في كتب الأدب والأعمال الفنية العربية الا القليل عن الثورة الجزائرية العظيمة وروايتها، وها نحن نحس بحجم الخسارة على مستوى الثقافة في نخبة الوطن العربي عندما نجدها لا ترتقي الى فهم الثورة الجزائرية.. ولا نكاد نحس بآثارها في الوجدان العربي والإسلامي.

لقد كانت قيمة الادب والفنون مهمة لتشكيل الحس بالانتصار أثناء الثورة وبعدها ولكن الآن نحن في امس الحاجة اليها في الجزائر والوطن العربي.. ففي مواجهة العدوان المستمر على عواصمنا كان من الضروري نشر روح الثورة الجزائرية من خلال الشعر والرواية والفنون بشتى مجالاتها.

وانه لأمر ملفت ان تصبح مادة التاريخ وقصص المجاهدين وأحداث الثورة مقيدة بمستويات معرفية ضيقة وبطريقة منفرة مكررة ومن الملفت غياب الأعمال الفنية عن تتبع خيوط الصراع في الحقبة الاستعمارية ومرحلة الثورة.. والأخطر غياب الآداب عن كشف خيوط المؤامرة الاستعمارية في بلادنا.. فرغم ان الكنيسة قد انزوت ورغم ان الإقطاع بصيغته الماضية انحسر الا ان حضور الثورة الفرنسية كمرجعية فكرية وادبية وثقافية ماثل في الوعي والقانون والدراسة الجامعية.

الصراع العربي الصهيوني:

تبدو الرواية هنا من أهم أسلحة الصراع بين العرب والصهاينة حول فلسطين ففي حين يقدم الصهاينة روايتهم ويعززونها باستمرار بالآداب والثقافة والاستفادة من الوقائع حيث عاد الهولوكست ملهما لمئات الكتاب الصهاينة والغربيين حتى عادت الرواية الصهيونية وليس العلمية هي مرجعية المواقف والسياسات في أوربا وأمريكا..

ويتم تزويد المجتمعات الأوربية فضلا عن التجمع الصهيوني بتدفق الروايات عن الماضي والحاضر ومحاولة تقديم تفسير لها لصنع فلك ثقافي محلي ودولي يمثل حالة صلبة امام أي اختراق من جهتنا.. ولم تتوقف عملية صناعة الادب والفن في الهجوم الثقافي الصهيوني والغربي بتوقف المعارك في ساحة الميدان لانها غير خاضعة لحلول مؤقتة او جولات معينة انها مسألة وجود.

وفي مقابل ذلك تحبو الرواية العربية واحيانا تبدو انها كسيحة في تعبيرها عن الحق العربي بفلسطين ولا يتقدم من الفن والادب ما يمكن اعتباره رديفا في المعركة الحضارية بل في معركة الوجود.. فلعلنا بالكاد نعثر على عمل عربي اذا تجاوزنا القليل من الاعمال التي انتجتها المؤسسة المصرية الفنية على صعيد الأغنية والأفلام والروايات.. ونظرا لغياب عقيدة سياسية لدى النظام المؤسسة العربية فقدت المؤسسات التربوية والفنية الرؤية في مواجهة الخصم في هذا الميدان بالإضافة الى ربط الثقافة والفن بالموقف السياسي الراهن فتحول الفن والأدب والثقافة الى أدوات تهريج متناقض.

أليس من المعيب ان يكتب في كتب اطفال فلسطين الآن ان من أهم موانئ فلسطين غزة ودير البلح؟ او يكتب تعريفا لفلسطين بأنها الأراضي الواقعة تحت سيادة السلطة الفلسطينية، أليس معيبا ان تنسحب الأغنية الثورية الفلسطينية ليحل محلها أغاني التمجيد بالزعيم والقائد والتفويض على الراهن؟ أليس معيبا ان لا تنتشر ظاهرة الكتاب والأدباء والروائيين في الساحة الفلسطينية والعربية فيما تواجه فلسطين اخطر مراحل شطبها.

لعل المؤسسة الفنية المصرية هي الأكثر تماسكا حتى الآن في مواجهة الرواية الصهيونية ويحمد للقائمين عليها بتوجيه أعمال فنية لمعالجة قضايا الصراع وأدواته بما يمنح مزيدا من الحضور للوعي فكما كان مسلسل رأفت الهجان المبدع ومسلسل الزئبق الفذ من الأعمال الكبيرة التي استحضرت الصراع بكل وعي واستحضرت عناوين الشخصية الوطنية والقومية بذكاء الا ان محدودية العمل ومعاناته من شح الإمكانات وعدم الاستثمار فيه يحد من فاعليته.

لقد كان للفلسطينيين في ثمانينات القرن الفائت نشاط معتبر في مجالات الادب والفكر والثقافة فكان هناك مجموعة من عظماء الشعراء الذين كانت المقاومة والثورة ملهمة لهم: توفيق زياد ومعين بسيسو ووليد سيف وسميح قاسم ومحمود درويش.. ومعهم مجموعة من الشعراء العرب الذين توحدوا في الحالة الفلسطينية من مصر وسورية والجزائر والعراق.. كما ان الاصدارات المتنوعة: فلسطن الثورة وشئون فلسطينية ودراسات اسرائيلية ودراسات فلسطينية ومجلة الكرمل والموسوعة الفلسطينية.. ومعها دوريات عربية كانت داعمة للرواية الفلسطينية كما كانت الفرق الفنية الفلسطينية فرقة الثورة الفلسطينية وفرقة العاشقين وعشرات المغنين والمبدعين الفلسطينيين وكذلك فرق فنية عربية وفنانين عرب واكبت المسيرة بجد وابداع كان لهما الاثر الكبير في تعميم الوعي واستنهاض الشعوب.

ولكننا الان في حالة فقر مدقع على هذا المستوى بعد ان احدث النظام العربي الخلل في طبيعة توجهه نحو فلسطين فبعض الانظام العربي اتجه للتطبيع وبعضه للتشارك مع العدو الصهيوني وبعضه نأى بنفسه عن الصراع.. وفي هذه الحالات جميعها تم التضييق على الفن والادب وعدم السماح لهما بالتوسع، والامر نفسه يقال عن الوضع الفلسطيني فمن اغنية “طالعك ياعدوي طالع الى اغنية “ازرع تفاح ومشمش وخوخ”..

الاستدراك المطلوب:

ان المجتمع القوي قد يعاني في مراحل ما بتسلط طغاة او مستهترين عليه.. لكن قوته تظهر في ابداعاته غير المقيدة بتوجهات النظام وسياساته المرتهنة للظروف.. وهنا تصبح الدعوة واضحة للفنانين من ادباء وشعراء وكتاب وروائيين كأشخاص ومجموعات الى بذل الجهد لنفض الغبار عن روايتنا الحضارية وبعث الروح فيها باعمال تكون في مستواها.. وفي هذا المجال فرصة كبيرة لأصحاب المال الوطنيين للاستثمار في مشاريع حقيقية تحدث القفزة النوعية.

لابد من احياء القضية الفلسطينية هذا صحيح ولكن صحيح كذلك لابد من احياء الوعي بالصراع مع الاستعمار والذي لم ينته ولن ينته الا بانتصارنا التاريخي، فانتصارنا في الجزائر وانتصارنا في العراق وصمود امتنا في اكثر من مكان كما مجازرهم التي ارتكبت في بلداننا مشرقا ومغربا وتامرهم على وحدتنا واسقاطها كل ذلك لابد من العمل الدؤوب عليه وتشجيع المواهب وتوجيهها الى العلم النافع فلعل الذكرى تنفع المؤمنين وان الله غالب على امره.