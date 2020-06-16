الأخبار ضمن الإعلام الجديد ..أسئلة القيم والمحتوى

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي في الإعلام والاتصال

تركز المساهمة على ثلاث مرتكزات أساسية وهي “الخبر الصحفي ” و” منصات الإعلام الجديد ” ” جمهور الخبر الالكتروني ” أن صح القول والتوصيف إذ أن الملاحظ ومنذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي عدم اهتمام المستخدمين لمواقع التواصل مع لحظات الانبهار الأولى بنشر “الأخبار ” سواء كانت ” صحيحة ” أو ” غير حقيقية ” بل كان طابع الاستخدام لهذه المواقع يميل نحو تحقيق إشباعات عديدة قد يراها البعض أنها ترفيهية وتحركها ميولات فرضتها الوسائط الجديدة ” الفايسبوك ” ” اليوتيوب ” وغيرها من منصات التواصل الأكثر استخدما في بيئتنا المحلية .

فلو عدنا إلى السياق المهني الذي ترتكز عليها ممارسة الصحفي لنشاطه الإعلامي فإننا سنجد أن أي ممارس للمهنة ملتزم بما تطرحه الأدبيات من قيم وممارسات لتأطير نشاطه الإعلامي وجعله أكثر تنظيما ووضوحا وهذه ميزة يجب التركيز عليها باعتبار أنها تحدد نشاط الصحفي وعلاقته بمنظومة مجتمعية ومؤسساتية أثناء تأديته للمهنة الإعلامية التي لايمكن أن تكون تكليفا يخاطب المزاج أو أداء لإرضاء أطراف وأجندات على حساب القيم المهنية والأخلاقية التي تحدد أعباء وحقوق الصحفي في أي حقل إعلامي يكون ميدانا للاشتغال .

ثم إن الصحفي ملزم أيضا ضمن الأطر المهنية بممارسة العمل الصحفي وفق قيم ومعايير تجعله أكثر مسؤولية اتجاه ما ينشره من أخبار وما يتلفظ به من كلام سواء ضمن البرامج الإذاعية والتلفزيونية أو حتى ضمن أنشطة يعرض فيها الصحفي وجهة نظره إزاء موضوع من مواضيع الشأن العام .

ف”الصدق ” قيمة أخلاقية قبل أن تكون التزاما مهنيا يقع على عاتق ناشر لخبر صحفي كما أن ” الموضوعية ” في تناول وتغطية أي حدث لمعالجته ضمن أي قالب صحفي قيمة أخلاقية قبل أن تكون سلوكا إزاء قضية وشكلا نمطيا للتناول الإعلامي .

لذا فانه يجب التركيز على أن التزام الصحفي بما هو أخلاقي أثناء ممارسة النشاط المهني منه نشر “الخبر الصحفي ” يشكل الأساس المتين لأخلقة العمل الإعلامي خارج أي تشريعات قانونية وسلطات تستهدف تأطير النشاط الإعلامي وتصويب انحرافات وممارسات قد تخل بالممارسة الإعلامية وتدفع بها نحو الفوضى والخروج من سلم القيم والوظائف التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في المجتمع .

مهارات الصحفي في منابر الإعلام الجديد

بعد الإشارة المختصرة إلى هذه المعايير التي تحدد نشاط الصحفي والتزاماته الأخلاقية والمهنية نجد أن الصحفي ضمن مسار الممارسة يكتسب مهارات مهنية قد تجعله ينفرد بزاوية “معالجة إعلامية ” لموضوع ” يقوي بما يملكه من رصيد مهني كفاءة “النص الصحفي “” والمادة الإعلامية ” يستقطب قطاعا هاما من الجمهور نحو محتوى إعلامي .

وهذه المهارات وبناءا على خبرة مهنية متواضعة في العمل الإعلامي والاشتغال البحثي على الموضوع لا يمكن أن تكتسب في أسابيع أو أشهر بل هي مسار طويل من العمل وامتحان للقدرات وسلطات التقدير المهنية للموجود والمنشود فمثلا تحرير “الخبر الصحفي ” الذي يبقى النوع الصحفي الأكثر تواجدا على صفحات العناوين التي تصنف المحتوى لا يمكن أن يكتسب كمهارة من المهارات التي تحتاجها مهن الإعلام إلا بعد مراحل وخطوات للتدريب لذا ثقافة توظيف “الصحفي تحت التجريب ” أراها من تقاليد العمل الناجعة لتكوين وتدريب الصحفي على “الكتابة الصحفية ” لأن “الكتابة ” لا يمكن أن تكون من فراغ بل يجب أن يكون المهني قارئا جيدا لحركة الأخبار وسرعتها وأن تكون ثقافته الإعلامية في ما هو عام مقنعة تمكنه من أن يجلب الجديد وزوايا المعالجة النوعية وهذا المطلوب مهنيا من قبل أي صحفي ممارس .

فالخبر الصحفي الذي يبقى نصا يجيب على أسئلة يحتاج أيضا لرصيد لغوي إعلامي ثري بالمعلومات والجمل الواصفة المعبرة المتناسقة يوظفها الصحفي بعد اكتمال جسم الخبر ليحدد العنوان الأكثر استقطابا وتأثيرا وهذه العملية هي في الأخير جزء من المهارات التي يكتسبها الصحفي عن طريق الممارسة والتفاعل مع الخبرات المهنية النموذجية .

كما أن الصحفي ونحن نتحدث عن المهارات مطالب بان يمتلك شبكة معتبرة من “المصادر ” وخاصة “المصادر ” التي تشكلت بواسطة ممارسته المهنية للعمل الإعلامي إذ قبل أن تكون هذه المصادر مصادر للخبر هي جزء من كفائتة المهنية فشبكة العلاقات التي يكونها الصحفي مع شخصيات ومؤسسات لا يمكن أن نعتبرها أمرا عاديا تفرضه المهنة بل هي مهارة يجب أن توضع في خانة مهارات الصحفي ونجاحه المهني

معطى آخر يجب التركيز عليه ونحن نتناول ظاهرة “الأخبار الكاذبة ” وتأثيرها على النسق الاجتماعي والمهني هي مسالة تحديد ماهية “الصحفي ” الذي وان عرفته التشريعات القانونية وحددت كيانه الوظيفي والمهني إلى أن المستجد هو انخراط قطاع واسع من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في عملية نشر “الأخبار ” وهي جزء من أنشطة الممارسين للعمل الصحفي سواء في منابر الإعلام التقليدي أو نيو ميديا وانخراط قطاع واسع من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في عملية النشر الإعلامي للأخبار رغم افتقار هذا النشر والبث لعناصره التقنية والفنية والإعلامية يجعلنا أمام تعريف آخر للصحفي الذي يجب عليه أن يتواجد في تقديري عبر منصات الإعلام الجديد ليوسع نشاطه المهني ويحيد في نظري كل الممارسات التي تلغي كيانه فصحافة المواطن التي تبقى واقعا يجب أن يكون الصحفي أحد الفاعلين في ترقيتها ثقافة مهنية .

واعتقد أن اتجاه الصحفيين إلى نشر أعمالهم الصحفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر ظاهرة صحية ويجب تثمينها لأنها في نظري تتيح بناء رأي عام أكثر حيطة وحذرا من السيل الجارف من الأخبار الغير صحيحة ثم يجعل ثقافة التضليل محدودة .

كما أننا نشاهد ونحن أمام بيئة إعلام جديدة مغايرة تنتشر بها المضامين والأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الدور التحسيسي للصحفي لتوعية الجمهور بظاهرة “الأخبار الكاذبة ” يكاد ينعدم إذ نجد في غالب الأحيان الممارسين في موقع من يبحث عن “صحة ” خبر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونرى البعض الآخر يتفاعل معه وهذا يؤشر عن عجز مهني ومعرفي للممارس للوظيفة الإعلامية .

وانطلاقا نعتبر أن انخراط الصحفيين في نشر أعمالهم الصحفية بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبالاعتماد على تقنيات تضيف للنص موادا سمعية بصرية يعتبر من المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها الصحفي في الوقت الراهن خاصة مع انتشار الصحافة الالكترونية .

وكلما امتلك الصحفيون مهارات أساسية ونوعية في نشر الأعمال الصحفية ضمن مختلف القوالب الصحفية وفرضوا إيقاعا ومشهدا نوعيا يحيد ظاهرة “الأخبار المغلوطة ” و”تمييع العمل الإعلامي ” عبر النشر العشوائي الغير مدروس للأخبار وتداولها كلما وجدنا جمهورا أكثر حذرا وحيطة اتجاه ما غير مؤطر وغير أخلاقي وقانوني في الممارسة فالمسؤولية تقع عنا على عاتق الصحفي أكثر من أي طرف آخر كما أنها تقع على مؤسسات الضبط التي تبقى عاجزة عن التحرك للاشتغال على ملفات أراها أولوية منها تنظيم قطاع الصحافة والاتصال