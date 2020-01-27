الأحزاب الإسلامية: انقسام أم تبادل أدوار؟

دعت حركة مجتمع السلم في آخر بيان ختامي لأشغال مجلسها الشوري إلى “اعتبار الحراك الشعبي السلمي ضمانة لتحقيق الإصلاحات السياسية ومرافقتها لتعديل ميزان القوة من أجل جزائر جديدة واتخاذ إجراءات تهدئة.” وهذا ضمن سلسلة من الدعوات الموجهة للسلطة القائمة، وهي دعوات هادئة لا تسمع منها صخبا ولا تلمس منها الممانعة التي كانت تميز خطاب الحركة قبل أشهر قليلة.

وعكس ما خرجت به جلسات “البديل الديمقراطي” من محاولة احتواء للحراك فإن الأحزاب الإسلامية فضلت التعامل برفق في علاقتها معه مدركة أن هذا الأخير، بفعل تباينه، يرفض بشكل تلقائي أن تقوم أي قوة سياسية تقليدية بمحاولة التحكم فيه وتوجيهه لذا فهي تنأى بنفسها، كما رأينا في حالة حركة مجتمع السلم، عن التموقع فيه كما ترفض تبنيه كلية من منطلق أن هذه التشكيلات السياسية (الإسلامية) سابقة عن الحراك، الذي تراه مربوطا بظرف تاريخي عابر، ومرشحة للبقاء بعده، كما أنها مرتبطة بمرجعيات بعيدة في الزمن وممتدة جغرافيا.

ومن هنا نستخلص أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لا تنظر إلى الحراك على أنه غاية في ذاته ولا حتى باعتباره حركة ثورية تاريخية هدفها إقامة نظام جديد، بل كأداة ضغط احتياطية يمكن توظيفها بحذر عندما تدعو الحاجة إلى ذلك لأنها سلاح ذو حدين وحقل ملغم قد ينفجر في وجهها في أية لحظة، لذا من الذكاء توظيف إيجابياته واتقاء شر سلبياته.

وبدل خوضها معارك كبرى متوسطة أو طويلة الأمد، فضلت تشكيلات التيار الإسلامي التعامل الموسمي المرن مع المعطيات السياسية المتحركة بقوة من حولها. ويعود ذلك إلى المستوى المتقدم الذي بلغه تفتتها وانقسامها. فعائلة نحناح كما عائلة جاب الله التقليديتان تطورتا إلى عائلات نووية وصار أي موقف تتخذه عائلة نووية ما إلا وظل العائلات الأخرى يخيم عليه، ولم تُجدِ محاولات التقريب والتوحيد بينها في تضييق الهوة التي تفصلها عن بعضها.

ومع هذا الوضع الذي توجد فيه، من تفتت وانقسام، فهي بارعة في لعبة تبادل الأدوار وهو ما أظهرته طبيعة مشاركة هذا التيار في الاستحقاق الرئاسي الأخير. وهي مشاركة تكتيكية بامتياز إذ بدا انقسام أطرافه شكليا إلى حد بعيد، فبقدر ما عبرت حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية عن مقاطعتهما الانتخابات الرئاسية دخلت حركة البناء المعترك بمرشحها ونالت به مرتبة ثانية ما كان بمقدور المرشح بن قرينة نيلها لولا الدعم الذي تلقاه من “المقاطعين”. وفي المحصلة فإن هذا التيار لا يريد تجويع الذئب ولا إغضاب الراعي كما يقول المثل الشعبي وهو بذلك قد جسد تلك الكلمة الهجينة وهي “المشاطعة”، أي الجمع بين المشاركة والمقاطعة.

تمهد حركة مجتمع السلم للانطلاق في مرحلة جديدة من أجل استعادة وعاء شعبي أصبحت تخشى أن يكون قد ضاع منها لصالح حركة البناء بسبب مقاطعتها الاستحقاق الأخير. والدافع ذاته يمكن أن يسكن مواقف الأحزاب الأخرى مثل العدالة والتنمية والنهضة، فالانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، وهي قريبة، تهم الأحزاب بالدرجة الأولى.

لذا فإن هذه الأحزاب تميل إلى التخلي عن بعض مواقفها الراديكالية الظرفية حتى لا يفوتها ركب ورشات الإصلاح التي بادرت بها السلطة لتعديل الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية، لاسيما وأن الساحة السياسية توجد في الوقت الراهن أمام فراغ حزبي بتراجع دور حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وباقي أحزاب التحالف الرئاسي السابق والموقف الانعزالي لأحزاب التيار الديمقراطي، فأمام وضع كهذا تجد الأحزاب الإسلامية نفسها الأكثر استعدادا للتكيف مع عروض السلطة الجديدة.

وهو ما يفسر، من خلال بيان حركة مجتمع السلم، ميل الأحزاب الإسلامية إلى إسداء النصيحة لهذا الطرف أو ذاك من السلطة والحراك ودعوة الجميع إلى كلمة سواء وتوظيف مصطلحات الحوار والتوافق والمصالحة الوطنية بدل عبارات المواجهة التي اعتادت إخراجها من الدولاب عندما تكون بحاجة إليها.

ولعل ما يدفع هذه الأحزاب إلى استعادة هذا النهج القديم الجديد الوضع السياسي الذي يوجد فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قدم نفسه مرشحا للمجتمع المدني ولم يحظ بدعم حزبي بما فيه حزبي السلطة التقليديين اللذين دعما مرشح التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي. وسوف يضطر تبون، أمام هذا الواقع السياسي الجديد، إلى اللجوء إلى تحالفات سياسية جديدة بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، فقد يلجأ إلى إنشاء حزب سياسي جديد حوله كما يمكن أن يجري تغييرات هيكلية وسياسية عميقة في حزب جبهة التحرير الوطني تلائم توجهاته، وقد يستعين بتشكيلات أكثر تنظيما ومرونة للتحالف معها ولن يجد في هذا الظرف بالذات أحسن من الأحزاب الإسلامية المنظمة.

ومع أن جولات الحوار التي باشرها الرئيس تبون لم تستضف بعد أي حزب إسلامي مما قد يفسر بأنها لم تسجل في مقدمة أجنداته فإن هذه الأحزاب فهمت في النهاية أن لا خيار لها إلا الانخراط في ورقة طريق المرحلة القادمة بعد فشل كل محاولات تحالفها مع أحزاب المعارضة بدءا من تكتل مازافران ومرورا بمنتدى عين بنيان.

بقلم: احسن خلاص