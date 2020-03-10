الأئمة يعودون للشارع

قرر الأئمة، اليوم الثلاثاء، العودة للشارع مرة أخرى من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بحيرة بالجزائر العاصمة.

ونظمت الفدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث ندد هؤلاء بالأوضاع التي آل إليها قطاع الشؤون الدينية من تجاوزات واعتداءات وتهميش وظلم وأوضاع اجتماعية مزرية، حسب ما أكده مسؤول التنسيقية سابقا.

ورفع الأئمة المحتجون القادمين من مختلف الولايات جملة من الشعارات والمطالب الاجتماعية والعملية مطالبين بالدرجة الأولى بتوفير الحماية لهذه الفئة والحق في السكن، وذلك من خلال تفعيل قانون حماية الإمام “لا لإهانة أهل القرآن”، “حقوقنا مهضومة…وزارة ظلومة”، “يا رئيس الجمهورية الاعتداءات في المساجد ليست عفوية “.