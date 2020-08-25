الآليات السياسية الشعبية لحماية الشرعية

بقلم: الوليد فرج

توقف التزود بالماء أيام العيد ، مصحوب بانقطاعات في الكهرباء ، رافقهما نقص حاد في السيولة في مكاتب البريد ، بعد عمليات سحب مبالغ كبيرة ، اتهمت براءة هذه العملية ، مزال المواطن يعيش تداعيتها ليومنا هذا ، و نعيش هذه الأيام تذبذب كبير في تدفق الأنترنات ، بعد أن خلف تذمرا واسعا لدى مستعمليه ، قد يعطل الكثير من المصالح ، والتذكير بحرائق الغابات المتزامن و في نفس الجهة ، قد يعتبر من نافلة القول.

أمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيقات ، في الكثير من هذه الوقائع ، للوقوف على أسباب ، لوجود قرائن ، تشكل ملامح الجريمة ، وان هناك من يدفع إلى الشحن الاجتماعي ،و يسعى إلى التشويش على الحياة العامة العادية ، مستهدفا مرافقا و مصالحا ضرورية ، لها ارتباط وطيد بالموجبات الحيوية المعيشية .

من غير المستساغ توقف التزود بالماء أيام العيد في الولايات الكبرى التي لا ينقطع عنها الماء على مدار العام ، ومن غير المنطق أن يحصل العطب في محطات الضخ أو التحلية عشية عرفات ! لا يعقل أن يسحب شيخ بلغ من العمرعتيا مبلغا لا يقوى حتى على حمله !

إن هذه الأحداث الحساسة ، لاسيما بعد أمر السلطات العليا و المتمثلة وفي رئيس الجمهورية بفتح تحقيق فيها ، تبعث عن القلق ، لشبهة اكتسائها طابعا جرميا ، له خلفيات سياسية لمساسه بالحياة العامة للمواطنين، مع تزامنها بمناسبات إجتماعية ، في ظروف مالية يعيشها المواطن جد هشة و منقبضة ، فمن يكون خلف هذه الأحداث ؟ وإلى ما يسعى ؟ وما هي الوسائل والآليات السياسية للتصدي له؟

لا يختلف اثنان أن الجزائر عاشت أحداثا سياسية دامية ، جراء منكفات سياسية ، لذا لايمكن وصف اجتياز المنعطفات السياسية الحادة ، التي عايشناها مؤخرا بعد اندلاع الحراك الشعبي،إلا بالفوز الكبير بعد وصولنا إلى انتخابات رئاسية في ظرف استثنائي عصيب . تمشيا مع شرائط الدستور و إلزاماته .

بعد صعود أصوات تقليدية تنادي بالفترة الانتقالية ، سعيا إلى البحث عن إعادة تموقعها ، واسترجاع مكتسبات سياسية و مادية حققتها في ظل النظام البائد من داخل دواليب السلطة ، بعد عجزها عن هيكلة نفسها و تحقيق تمثيل شعبي لها ، مما يجعل الشرعية الشعبية ، تهديدا لوجودها ، لتقزم أمرها أمام الإرادة الشعبية ، مما ينذر بنهايتها سياسيا و شعبيا ، بل قد يدفع إلى محاسبة المتورط منها في الفساد الذي نكاد نجزم انها متورطة فيها .

تبقى الشرعية السياسية ، اليوم هي المحك والأرضية والمحور الرئيسي الذي تدور حوله عملية التحول و الانتقال الديمقراطي ، و لو نكتفي بالانتقام الذي نعيش تمظهره اليوم في الوقائع و الأحداث المذكورة آنفا ، لكفانا دليل على أن التغاير العنيف الذي انتهجته هذه الفئة هو الدليل على أن هناك حرب صامتة على الشرعية ، من طرف بقايا النظام السابق بشتى أجنحته ، تسعى إلى تقويضها ، وإعادة ترتيب وتأثيث الساحة السياسية على مقاسها ، و مصالحها الضيقة ؟

فما هي الآليات السياسية لحماية الشرعية لضمان تحول ديمقراطي حقيقي ؟

استعير هنا قولا ليورغن هابرماس يمس واقعنا السياسي و تجذاباته حين يقول أن الخطاب الديمقراطي المهدد دائما ، بحاجة إلى يقظة الحارس الشعبي ، و تدخله أولا ، وإلى العقلانية التي تمثلها الفلسفة ثانيا . إن المجال السياسي العام اليوم تكتنفه شبهة جرائم ذات ملامح سياسية ، يسعى فاعليها الى الوثوب على الشرعية التي يكمن أصلها ، في فتح المناقشات والحوار والتواصل و التحادث حول مطلب النظام السياسي للاعتراف به على انه حقيقي و عادل ، على اعتبار أن الاستقرار أحد النتائج المهمة للشرعية ، بل تمتد إلى القدرة على التكيف مع أنواع التوترات و الأحداث التي تواجهها التي تسعى الى خلق سخط المجتمع و هز رضاه ، فبعد فتح مجالات النقاش واسعا حول موضوع الدستور ، لكل أطياف المجتمع ، مما تحقق معه أحد أبرز أوجه الحداثة السياسية ، بعيدا عن العوالم السياسية المعاشة في ظل النظام السابق ، التي كانت تصنع في دهاليز لا يعرفها أحد .

إن الشرعية اليوم ، باعتبارها المقوم الأساس الوحيد لعملية التحول الديموقراطي ، تتطلب الحماية من منتجها الأصيل ، و عليها تجنب الأدوات الهامشية المؤثثة للنظام البائد ، اتقاءً للشبهة الجارحة ، فمن غير المنطق من شارك النظام السابق ، أن يشارك في عملية بناء او حماية الشرعية اليوم ، التي تأسست على عملية الرفض الشعبي لكل ما يرتبط بالنظام السياسي السابق ، فنجد اليوم على سبيل الذكر تجمع ما يسمى قوى الإصلاح الوطني ، التي انتهزت فرصة هذا الشد السياسي محاولة تقديم نفسها على انها دعم للشرعية ، وهي المتهمة سياسيا بالمشاركة و شرعنة البوائق السياسية للنظام السابق كما السوابق الفساد تلاحق الكثير منهم ، فمن المجازفة السياسية ، القبول و الانخراط في مثل هذه المبادرات التي تعتبر ايضا تهديدا للشرعية .

إن الحامي الحقيقي للشرعية و المسار الديمقراطي الدستوري اليوم ، هو الشعب باعتبار إرادته هي الرحم الذي تولدت منه ، و الظرف السياسي الحالي الآن يستوجب مبادرة شعبية قوية لحماية المسار الدستوري و منجزه ، بعد التهديدات المتتالية ، التي تستوجب يقظة الحراسة الشعبية ، و التصدي لهذه المناورات بطرق حضارية ، تبدأ من ميادين التواصل الاجتماعي ، من خلال تكثيف التداول الأفقي لتعرية ، جميع الجرائم السياسية ، وكشف الطامعين السياسيين ممن يحاولون الوثوب على السلطة من خلال زعزعة الاستقرار وخلق جو سياسي مشحون ، لتغلغل من خلاله و استرجاع موقعها أو استحداث مواقع جديدة لها .

رغم الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد ، مع هذا التدافع الذي يشهد المجال السياسي العام ، و الذي يعتبر الشعب ضحية له ، صار من الضروري بل من الواجب تحرك القوى الشعبية الحية الحقيقية وعلى جميع المستويات و بكل الأدوات ، من أجل التصدي لتهديدات و المخاطر التي صار تحدق بالشرعية ، مستعملة معايش الشعب ، مع التصدي للطفيليات السياسية ، التي تطمع في الاستثمار في الوضع ، و التي لايقل خطرها عن بقايا لفيف النظام السابق المتهم في الأحدث الجبانة السابقة.