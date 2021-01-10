اكثر من 800 رئيس بلدية ومنتخب محل متابعة قضائية بتهم الفساد

كشفت مصادر رسمية ان وزارو الداخلية والجماعات المحلية قد تلقت ملفات اكثر من 800 رئيس بلدية وممتخب في المجالس المنتخبة تم متابعتهم قضائيا قضايا فساد ،منهم حولي 50 منهم ادعو رهن الحبس المؤقت.

هذا وأشارت المعطيات الأولية ان اغلب المنتخبين وجهت لهم قضايا متعلقة بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة سواء ما تعلق بالمشاريع او قفة رمضان، هذا وأشارت المعطيات ان وزارة الداخلية تبحث في طريقة للخروج من هذه الأزمة بعدما تبين أن 60بالمائة رؤساء البلدية محل توقيف او تحت الرقابة القضائية، حيث يحتمل أن يتم تسريع الإجراءات لإجراء محليات مسبقة تبين أن أكثر من 50مجلسا بلديا يعيش الصراعات .وتم تغيير رؤساء البلديات العديد مهددين بالتوقف، هذا وتعتبر الولايات الغربية اكبر الولايات تضررا وتعد ولاية شلف فالمقدمة متبوعة بتلمسان فغليزان ووهران.؟

محمد بن ترار