اقتطاعات من رواتب النواب وإطارات البرلمان للمساهمة في مكافحة “كورونا”

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، مشاركة الهيئة بمساهمة مالية للدولة، للمشاركة في مكافحة وباء فيروس “كورونا”.

وقال شنين في بيان له اليوم الخميس، إن هذه المساهمة ستكون من رواتب النواب وإطارات المجلس، داعيا النواب الأطباء إلى الاستمرار في التطوع مع مختلف المؤسسات الصحية في ولاياتهم. كما دعاهم إلى مواصلة المجهودات والتعاون مع السلطات المحلية في التحسيس والتنسيق مع المنتخبين والمجتمع المدني في التضامن والتعاون وتجميع قوى المجتمع في هذه الظروف الصعبة.

وثمن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، الوعي الشعبي الذي صاحب هذا الوباء من خلال اتباع الإجراءات المتخذة من المجلس الأعلى للأمن، داعيا إلى مزيد من التحلي بالمسؤولية الفردية والصبر لتجاوز هذه المحنة التي تمر بها الإنسانية.

وجدد مكتب المجلس، اعترافه وامتنانه لمستخدمي الصحة بمختلف وظائفهم والتقدير لتضحياتهم ومجهوداتهم الكبيرة المبذولة، كما يشيد بكل المؤسسات والجهات العاملة ويخص المؤسسات الأمنية والشبه عسكرية وعمال النظافة وغيرهم من القائمين من أجل تلبية احتياجات المواطنين