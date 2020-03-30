اقتراح تمديد الحجر الصحي ل 15 يوما إضافية

باشرت السلطات العليا للبلاد تحضيراتها الواسعة لضمان استمرار عملية الحجر الصحي التي تستمر إلى غاية 19 أبريل المقبل نظرا لما يقابلها من معطيات ونتائج على المجتمع خاصة وان الأسبوع الثاني من شهر أفريل سيتزامن مع شهر رمضان المعظم وإجراءاته التي تتطلب إجراءات خاصة ضف إلى ذلك تضرر العديد من القطاعات على غرار التربية والتعليم العالي وما معه من امتحانات نهاية السنة ، بالإضافة إلى الشؤون الدينية وتوقف الشعائر الدينية كالصلوات بالمساجد ومعه صلاة التراويح ، بالإضافة إلى تضرر فئات واسعة من المواطنين ممن يعملون حرفا خاصة أو ممن لا دخل لهم يستوجبون تدخل الدولة لدعمهم.

هذا وقد شرعت السلطات العليا في إطلاق لجان خاصة لدراسة الوضع بعدما تلقوا الأمر من اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا التي اقترحت على السلطات العليا تمديد عملية الحجر الصحي ب15 يوما إضافية بغية القضاء على الفيروس وكذا زيارة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى مركز بؤرة الوباء التي توسعت دائرته بقوة وزاد عدد ضحاياه ما يستوجب تمديد فترة الحجر الصحي الذي يجب أن يكون هذا عاما شرط التزام الجميع به حتى نضمن نهاية الوباء والقضاء على الفيروس رسميا ، خاصة بعدما تبين أن نتائج دواء كلوروكين على المصابين لا تظهر مفعولها إلا بعد 10 أيام ما استوجب سن إجراءات ردعية قانونية وعقابية لمخالفي الحجر الصحي من أجل حمايتهم وحماية المجتمع من الوباء.

هذا وفي هذا الصدد تسعى السلطات العليا بدعم الصناعات الغذائية العمومية والصناعات الصيدلانية والكيميائية ورفع مستوى إنتاجها لضمان التعامل مع الفترة بدقة عالية وتموين الأسواق بالمواد الغذائية وتفادي الندرة وفي المقابل سيتم دعم المطاحن لإنتاج الفرينة والسميد مع تدعيم الرقابة لمحاربة الاحتكار ورفع الأسعار ، كما يتم التباحث مع مصالح الشؤون الدينية لإيجاد سبل لأقام شعائر العبادة خلال شهر رمضان وفي مقدمتها الصلوات الخمس وصلاتي التراويح والجمعة ، كما تجري مباحثات على مستوى وزارتي التربية والتعليم العالي لبحث طرق مثلى لتجاوز التأخرات في البرامج وتنظيم امتحانات نهاية السنة ، قبل الإعلان الرسمي على الحجر الصحي الذي سيؤخذ كل الجوانب بعين الاعتبار ، والتي سيتم تحديدها خلال مجلس وزاري في آخر الأسبوع على أكثر تقدير.

محمد بن ترار