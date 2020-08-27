اقتراح تاريخ 19 سبتمبر للدخول الجامعي لسنة 2021/2020

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مرسلي لعرج، اليوم الخميس، عن اقتراح تاريخ 19 سبتمبر للدخول الجامعي لسنة 2020-2021.

ويأتي هذا الاقتراح حسب ما صرح به مرسلي لعرج للقناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج ” ضيف الصباح”، بعد مشاورات وتنسيق مع الشركاء من أساتذة وممثلين للطلبة وكذا نقابات عمالية.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث، أن الدخول الجامعي المقبل مرتبط بالحالة الوبائية وأن السلطة لأصحاب القرار لتقدير الوقت المناسب للدخول الحضوري، مشيرا إلى أن هناك قبول واستحسان للشركاء لهذا الموعد وهم في انتظار القرار النهائي إزاء المقترح .

كما أفاد أنه تم استئناف التعليم عن بعد يوم 23 أوت كما تم استقبال طلبة الماستر 2 وطلبة الدكتوراه 2 وطلبة العلوم الطبية المتخصصة في أولى خطوات العودة إلى مدرجات الجامعة ، كما تم الشروع في الامتحانات الحضورية في التخصصات التي لا تتجاوز 30 طالبا، لأن البرتوكول الصحي يحاول الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والأساتذة والعمال