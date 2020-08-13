اقتراح انشاء صندوق خاص بتنمية مناطق الظل والعمل بنظام الدوام في التربية لتجنب تداعيات كورونا

اقترح المشاركون في الورشة الخاصة بتقييم تنفيذ برامج التنمية في مناطق الظل, اليوم الخميس ,في أشغال اليوم الثاني من لقاء الحكومة بالولاة ,إنشاء صندوق خاص لتنمية مناطق الظل ومنح تفويض للمدراء التنفيذين للولايات لتجسيد المشاريع في حال انسداد المجالس البلدية المنتخبة .

وجاء في التوصيات التي رفعها المشاركون في هذه الورشة بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة الدعوة الى تحيين وتحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل وتحديد المشاريع المستعجلة وكذا تكييف هذه المشاريع حسب طبيعة كل منطقة و انشاء ألية تحت سلطة الوالي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع الى جانب وضع استراتيجية تنموية لهذه المناطق ضمن الاستراتيجية الوطنية لكافة القطاعات .

واقترحت نفس الورشة تسريع دراسة المرسوم الخاص بانشاء الهيئة الوطنية الجديدة المكلفة بتسيير المدارس ومنح الترخيص لشركة سونلغاز بنقل محطات الغاز المميع من المناطق الى تم تزيدها بالشبكات الى المناطق التي لم تزود بعد الى جانب رفع التجميد عن رخص النقل الجماعي لتعزيز شبكة النقل في مناطق الظل .

واقترح المشاركون في الورشة الخاصة بتقييم وتنفيذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا اعتبار وباء كوفيد 19 من الكوارث الطبيعية ووضع خطة طريق للخروج من الحجر الصحي الى جانب وضع نظام فعال للفحص وإرساء تدابير سلوكية وقائية لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية وكذا التقييم الدائم والدوري لنتائج مكافحة هذا الوباء مع اشراك المختصين الاجتماعين والنفسانين, كما تم اقتراح تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين لإجراءات الوقاية و” أصحاب النوايا السيئة

ب.ع